唇が魅力的だと思う「嵐のメンバー」ランキング！ 2位「櫻井翔」を20票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月18日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×嵐」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「唇が魅力的だと思う嵐のメンバー」ランキングを紹介します。
【5位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、櫻井翔さんです。
1982年生まれの櫻井さんは、2025年のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）で主演の武蔵三郎役を熱演。歌手、俳優、さらにはニュースキャスターとしての顔を持ち、知的な語り口や表情豊かな話し方が印象的です。しっかりとした口元が、信頼感と親しみやすさを兼ね備えています。
アンケート回答では、「厚すぎず薄すぎずちょうどいいバランスの唇なのではないでしょうか」（50代男性／埼玉県）、「アヒル口っぽいところが可愛くて魅力的だと思いました」（30代女性／茨城県）、「ぽってりとした厚みがあり、形も美しいからです」（40代女性／東京都）、「メンバーの中で1番ぷっくりしていると、記事で見た事があるので、櫻井くんの唇が魅力的かなと感じます」（40代女性／新潟県）といった声が寄せられました。
1位に選ばれたのは、松本潤さんでした。
嵐の一員として活動以降、俳優やバラエティー番組などに多数出演。『金田一少年の事件簿』や『ごくせん』（ともに日本テレビ系）シリーズ、『花より男子』シリーズ（TBS系）などのヒット作を生み出しました。ふっくらと厚みのある唇は華やかさとセクシーさ、さらには力強さを兼ね備えています。
アンケートでは、「厚い唇がセクシーだと思う。分厚いだけではそればかりが気になってしまうものの、上下の厚さの比率や形が整っているので思わず目が行ってしまう」（30代女性／茨城県）、「色っぽい唇のイメージがあるから」（20代女性／富山県）、「歳をとって少しふっくらしてきたので色気があると思う」（30代男性／東京都）、「厚めな唇がセクシーさを際立たしてくれる。きれいな唇にひきこまれる」（50代女性／愛知県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【5位までのランキング結果を見る】
2位：櫻井翔／94票
2位にランクインしたのは、櫻井翔さんです。
1982年生まれの櫻井さんは、2025年のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）で主演の武蔵三郎役を熱演。歌手、俳優、さらにはニュースキャスターとしての顔を持ち、知的な語り口や表情豊かな話し方が印象的です。しっかりとした口元が、信頼感と親しみやすさを兼ね備えています。
1位：松本潤／114票
1位に選ばれたのは、松本潤さんでした。
嵐の一員として活動以降、俳優やバラエティー番組などに多数出演。『金田一少年の事件簿』や『ごくせん』（ともに日本テレビ系）シリーズ、『花より男子』シリーズ（TBS系）などのヒット作を生み出しました。ふっくらと厚みのある唇は華やかさとセクシーさ、さらには力強さを兼ね備えています。
アンケートでは、「厚い唇がセクシーだと思う。分厚いだけではそればかりが気になってしまうものの、上下の厚さの比率や形が整っているので思わず目が行ってしまう」（30代女性／茨城県）、「色っぽい唇のイメージがあるから」（20代女性／富山県）、「歳をとって少しふっくらしてきたので色気があると思う」（30代男性／東京都）、「厚めな唇がセクシーさを際立たしてくれる。きれいな唇にひきこまれる」（50代女性／愛知県）などのコメントが集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)