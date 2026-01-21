切ない言葉や空気に関する道具などに共通して入る2文字は何でしょうか？ 全く異なるシーンで使われる言葉をつなぐひらがなを、1分以内に導き出しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、感情を揺さぶる言葉から科学的な測定器具まで、バラエティーに富んだ4つの言葉が登場します。頭を柔軟に切り替えて挑戦してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

むき□□
□□れん
□□がいき
□□どけい

ヒント：夏場に大活躍するあの設備が隠れています

答えを見る






正解：しつ

正解は「しつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しつ」を入れると、次のようになります。

・むきしつ（無機質）
・しつれん（失恋）
・しつがいき（室外機）
・しつどけい（湿度計）

生命感のない様子を表す「無機質」や、悲しい「失恋」、エアコンの「室外機」、そして「湿度計」など、同じ「しつ」という響きでも、漢字にすると「質」「失」「室」「湿」とすべて異なるのがこの問題のユニークなポイント。日常の景色の中にある「室外機」や、今の季節に気になる「湿度計」など、身近なものを連想できたかが正解への鍵となりましたね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)