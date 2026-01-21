【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字を埋めよう！ 夏場に大活躍するものがヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、感情を揺さぶる言葉から科学的な測定器具まで、バラエティーに富んだ4つの言葉が登場します。頭を柔軟に切り替えて挑戦してみてください。
むき□□
□□れん
□□がいき
□□どけい
ヒント：夏場に大活躍するあの設備が隠れています
▼解説
それぞれの言葉に「しつ」を入れると、次のようになります。
・むきしつ（無機質）
・しつれん（失恋）
・しつがいき（室外機）
・しつどけい（湿度計）
生命感のない様子を表す「無機質」や、悲しい「失恋」、エアコンの「室外機」、そして「湿度計」など、同じ「しつ」という響きでも、漢字にすると「質」「失」「室」「湿」とすべて異なるのがこの問題のユニークなポイント。日常の景色の中にある「室外機」や、今の季節に気になる「湿度計」など、身近なものを連想できたかが正解への鍵となりましたね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
