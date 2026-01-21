【記者解説】14年ぶり柏崎刈羽原発6号機再稼働 残された避難の課題《新潟》
＜斎藤アナ＞
14年間運転を停止していた柏崎刈羽原発がついに動き出しますね。
＜本間＞
はい。ただまだ多くの課題が残されています。
こちらをご覧ください。原発で重大事故が起きたときは住民は基本的には避難計画に従って避難することになります。住民が避難する避難路はついては原発から6方向に放射状に延び全額国費で整備することが決まっています。ただ、場所によっては完成まで10年以上かかることも予想されています。
さらに避難計画では原発からおおむね半径5キロ圏内のPAZと半径30キロ圏内UPZのふたつの区域が設けられています。原子力災害が起きた場合、PAZの住民は放射性物質が放出される前に避難。UPZでは屋内退避することになっています。
PAZの住民の中に自力での避難が難しい高齢者などの要支援者もいて、柏崎市の避難計画では自主防災組織が中心となって安否確認や避難の支援を行うことになっています。しかし、PAZでは本人が要支援者として申請してないケースもあり、支援を必要とするすべての人を把握することは難しいのが現状だといいます。
〈柏崎市松波地区 白井広一町内会長〉
「市の方（要支援者）に登録されていない高齢者の皆さんもおられるなかなか私たちも把握できない。皆さんが避難できるような体制を今後は整えていかなければいけない」
さらに、避難によって健康リスクが高まる要支援者は一時的に近くの放射線防護施設で屋内退避をすることになっています。
しかし、重大事故の際に誰が要支援者をサポートするのかなど地元の住民からは課題も指摘されています。
これからは大雪も見込まれていて、原子力災害と自然災害が重なった場合はどのように避難すべきなのか一人一人が考える必要がありそうです。原発が再稼働してもまだ多くの課題が残されています。
＜斎藤アナ＞
ここまで本間記者に伝えてもらいました。