中国のEV充電設備数が2000万基を突破

中国国家エネルギー局が1月21日に明らかにしたところによると、中国のEV（電気自動車）用充電設備数が2025年12月末時点で2000万基の大台を突破したということです。

国家エネルギー局のデータによると、中国のEV充電設備数は2025年12月末時点で2009万2000基に達しました。そのうち公共充電設備は471万7000基、個人用充電設備は1537万5000基です。現在、中国は世界最大のEV充電ネットワークを構築しており、4000万台以上の新エネルギー自動車の充電需要を支えています。

中国の充電設備の発展は2025年も引き続き質の向上とグレードアップが進んでいます。まず、規模の拡大がより急速に進んだことで、2006年に初のEV用充電ステーションが建設されてから2019年6月に充電設備数が100万基を突破するまでには13年かかりましたが、100万基から2024年6月に1000万基を突破するまでには5年、さらに1000万基から2000万基に達するまでにはわずか18カ月しかかからなかったということです。

次に、充電効率の向上です。大容量充電設備の配置・建設が加速し、全国の公共充電ステーションでの充電器1基当たりの平均充電出力は46．5キロワットと、充電効率は前年比33％向上し、充電のしやすさが明らかに改善されました。

さらに、設備の普及がより広範囲に及んだことで、全国の高速道路サービスエリアに建設された充電設備数は累計で7万1500基に達し、全国のサービスエリアの98％以上をカバーしており、19の省では全ての郷に充電設備を設置するという目標が達成されたということです。（提供/CRI）