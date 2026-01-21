¥Û¥ó¥À¡ÖF1Éüµ¢¡×¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÅÅÆ°²½ÈæÎ¨¥¢¥Ã¥×¡õCNÇ³ÎÁÆ³Æþ¤Ç¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯Êý¿Ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¡ª ¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È
¤Ê¤¼º£¡¢ºÆ¤ÓF1¤Ø¡© ¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¡×¤È¹çÃ×
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥³¥°¥Ë¥¶¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ï¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡ÖFIA¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ï¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊF1¡Ë¡×¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×»ÏÆ°È¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¤Î»°ÉôÉÒ¹¨ ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥³¥°¥Ë¥¶¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ï¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë²ñÄ¹¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1 ²ñÄ¹·óCEO¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥É¥á¥Ë¥«¥ê»á¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Û¥ó¥À¤¬F1Éüµ¢¡ª È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡2026Ç¯¤Î¿·µ¬Äê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¡ÖRA626H¡×¤ò½é¸ø³«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×Æ³Æþ¤ä¡¢F1µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Î·×²è¡¢¡ÈºÇ¹âÊö¤Î¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü1964Ç¯¤«¤é4´ü¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ø
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬F1¤Ë½é¤á¤Æ»²Àï¤·¤¿¤Î¤Ï1964Ç¯¡£»ÍÎØ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æ¤ï¤º¤«2Ç¯¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ÈÌµËÅ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ1965Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¥á¥¥·¥³GP¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1983Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿Âè2´ü¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤ä¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀÊ´¬¡£²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¤È¶¦¤ËÆüËÜÃæ¤Ë¡ÖF1¥Ö¡¼¥à¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¤«¤é¤ÎÂè3´ü¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Û¥ó¥ÀÂÎÀ©¤Ç¤Î»²Àï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º2008Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤Î¼õ¤±Å±Âà¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤é¤ÎÂè4´üÅö½é¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢ÆâÇ³¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÜÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤â¿®ÍêÀ¤È¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¶ìÆñ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÄó·È¤Ï2017Ç¯¤Ë²ò¾Ã¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2018Ç¯¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥È¥í¥í¥Ã¥½¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó3¾¡¤òµó¤²¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¿Ø±Ä¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±Ç¯10·î¥Û¥ó¥À¤Ï2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆF1»²Àï¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡ÊFCV¡Ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÎ°è¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢F1¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¤äÇ³ÎÁµ»½Ñ¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¿Íºà¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÎ°è¤ËÅêÆþ¤·¡¢¾Íè¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë½¸Ãæ¤·¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊHRC¡Ë¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢2023Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎF1Éüµ¢¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥³¥°¥Ë¥¶¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ï¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤È2026Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£PU¤Î³«È¯¤È¥ì¡¼¥¹»²Àï¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢HRC¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡F1¤Ï2030Ç¯¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤«¤é100¡ó¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¡ÊCNF¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°²½ÈæÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÎÈæÎ¨¤¬¸½ºß¤Î¤ª¤è¤½80ÂÐ20¤«¤é50ÂÐ50¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±°Ì»þ´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÇ³ÎÁ¤ÎÎÌ¤â¸º¾¯¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤«¤é¸ºÂ®»þ¤Ê¤É¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²ó¼ý¤·¤ÆÅÅµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²óÀ¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊERS¡Ë¤Î½ÐÎÏ¤ò¸½ºß¤Î3ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬Æ±Åù¤È¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¤ò°ìÄê¤Î¥³¥¹¥ÈÀ©¸Â¤Î²¼¤Ç¹Ô¤¦µ¬Â§¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2040Ç¯¤ËBEV¤ª¤è¤ÓFCEV¤ÎÈÎÇä¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç100%¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢ÅÅÆ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¾Íèµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ËÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë»²Àï¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡Ë»ÍÎØ»ö¶È¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢F1¤Ï¿Í¤Èµ»½Ñ¤òÃÃ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¤âÉÔ²Ä·ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿ôÆüÃ±°Ì¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë´Ä¶¤ÇPDCA¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤ä²ÝÂê¤òÆÍÇË¤¹¤ëÎÏ¤¬Ëá¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°²½¤äÇ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Îµ»½Ñ¤ÏÎÌ»º¼Ö¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£HRC¤ÎÃÎ¸«¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤Ë³è¤«¤·¡¢»ÍÎØ»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»²Àï¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½Âå¤ÎF1¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤Î»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÇÂç¸ÂÆ°ÎÏ¤Ë´¹¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç®¸úÎ¨¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢µ»½Ñ³«È¯¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¿ôÉ´¸Ä¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï½Ö»þ¤Ë³«È¯µòÅÀ¤ØÁ÷¿®¤µ¤ì¡¢²òÀÏ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¡¢¼¡¤Î¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²òÀÏ¡¦ÀßÄê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤âHRC¤Ç³«È¯¡£¥Ï¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¤â´Þ¤á¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÃÃ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤µ»½Ñ³«È¯¤Î´Ä¶¤Ï¿Íºà°éÀ®¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£F1¤ò·Ð¸³¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¬¡¢ÎÌ»º¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¡Öe¡§HEV¡×¤ä¡ÖeVTOL¡ÊÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¥Û¥ó¥ÀÁ´ÂÎ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥ó¥À¤Î¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎH¥Þ¡¼¥¯¤ò26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤·¤¿¤â¤Î¡£»ÍÎØ»ö¶È¤ÎÊÑ³×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ÖÎ¾¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎDNA¤È¤â¸À¤¨¤ëF1¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ëHRC¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÌ©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢HRC¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Áö¤ê¤òËá¤¤¤¿HRC»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢F1¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÍÎØ»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R HRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢Áö¤ê¤òËá¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¤³¤¦¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁý¤ä¤·¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Áà¤ë³Ú¤·¤µ¡¢Áö¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤ä¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëF1¡ª ¥¢¥¹¥È¥ó¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê¤ÈÏ¢·È¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥³¥°¥Ë¥¶¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¦¥ï¥ó¡¦¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë²ñÄ¹»á¤Ï¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥¢¥é¥à¥³¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢³×¿·À¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ø¤Î°ÕÍß¡¢Âî±ÛÀ¤ÎÄÉµá¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢½é¤á¤Æ¿¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢F1¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥·¡¼¤ÈPU¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Î±Ñ¹ñµòÅÀ¤ÈHRC Sakura¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÏ¢·È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿¼¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¥Û¥ó¥À¤ÎPU¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ËÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤ÎÄ©Àï¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Û¥ó¥À¤È¶¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ï¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤È¤³¤ÎÎ¹Ï©¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄF1¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢º£¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1 ²ñÄ¹·óCEO¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥É¥á¥Ë¥«¥ê»á¤ÏF1¿Íµ¤¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖF1¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤¯¡¢1976Ç¯¤ËÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬½é³«ºÅ¡¢1987Ç¯¤Ë¤Ï³«ºÅÃÏ¤òÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë°Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç13²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÆüËÜ¤Ç·èÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó1700Ëü¿Í¤ÎF1¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÎë¼¯¤Ë¤Ï26Ëü6000¿Í¤¬Íè¾ì¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ26%Áý¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëF1¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤Ï¸½ºß8²¯2700Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬F1¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÊ¸²½¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢²»³Ú¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·òÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢F1¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤â¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë°ìÎ®´ë¶È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢F1¤È¤¤¤¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡»°Éô¼ÒÄ¹¤Ï»²Àï¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GT¤ä¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤â°ú¤Â³¤À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£F1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Þ¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¤Ï3·î6Æü¡Á8Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢GP¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´24Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¢¥é¥à¥³¡¦¥Û¥ó¥À¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¥ó¥À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£