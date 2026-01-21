やす子「過去一心をやられちゃったかも」
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。やす子が登場した1月20日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】やす子「過去一心をやられちゃったかも」
伊集院は、今年1月1日に放送した年末年始特番「テレ東スマッシュヒッツ」の裏話から。テレ東の人気企画を世界各局のテレビ局が初回無料でリメイクし、その制作過程と完成版を紹介、フォーマット販売に繋げるバラエティなのだが…海外の放送局からのVTRの納期が守られないという問題が続発。「『今送ります』と言ったっきり二度とLINEの既読がつかない」という状態に。
メイキング部分は面白く、例えば「家、ついて行ってイイですか？」では、ただ単について行っても面白くないからと「イメージカットをやたら撮る」など違いも興味深いのだが、肝心の完成版が届かないのだ。しかも、「ちょっとお腹痛くて」と、子どもみたいな言い訳ではぐらかすのだという。番組のスタジオ収録時には、ひとつも完成版が届いてなかったのだが、果たしてオンエアまでには間に合ったのか…!?
今回は、「安村やす子の金のサイコロ・銀のサイコロ ローカル線すごろく旅」から、やす子が登場。第4弾の今回は、東武伊勢崎線を舞台に、とにかく明るい安村とやす子が「金」と「銀」2種類のサイコロを振り、ミッションをこなしながらゴールを目指す。
実は、番組スタート時は電車移動ではなく“ヒッチハイク”だった。1回目は、悪天候で車が通らない、目的地を言えないなどの過酷さから安村とやす子が仲たがいし、伊集院も「地獄みたいな」という空気に。
2回目は、的場浩司をゲストに迎えたが「このロケに限ってはちょっとやりづらい方かも」とやす子。兄貴肌の的場はみんなを引っ張っていこうとするが、間違った方向に行こうとしてもやす子は何も言えず「ここでもちょっとケンカがあったり」と暴露。
自分も含め人間性が剥き出しになる企画に「本当にハートフルだなと思います」と無理矢理キレイにまとめようとするやす子だったが、佐久間から「そういうの、ハートフルっていわない」と指摘され、一同爆笑。
3回目からは電車で移動する「すごろく旅」に変更となり、やす子も「一気に楽しくなりました。確実に前に進める」と2人の仲も回復。しかし、4回目の今回は「その時を思い出すと、ビジネスじゃなくて本当にうわーって思います」というほどの出来事が!?
ゲストは、なんと俳優・南野陽子。1日15キロくらい歩く上、空腹でもなかなか食事ができず、「南野さんも人格が変わってきて」とやす子。さらに、みんなの心が折れるようなタイミングの悪さや、やす子が「ガチ泣きしました」という出来事もあり…
「過去一心をやられちゃったかも」とロケを振り返る。
しかも、今回は1泊2日の旅。過酷な状況でずっと一緒にいる相棒・安村に対し、些細なことでイラっとするように。こうした波乱の展開となったが、やす子は安村と「伝説の番組にしたい」と熱く語ったそうで、「今一番観てほしいかもしれない」とアピールした。
この他、ブレイクのきっかけとなった「ぐるナイおもしろ荘」出演の裏話も。ここから年に休みが全くない生活となり、「2023年は本当飛ぶかと思いました」と振り返るやす子。メンタル崩壊し、海外逃亡も考え、マネージャーのSNSも全部ブロックして「もうダメだー」と思っていたところ、マネージャーが…!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
笑い飯 哲夫の謎の「仏教ラジオ」について語る、タイムテーブル「世界を1つの質問だけで旅したら？」、「佐久間さん、HP作らせてください」って何？など配信オリジナル動画も配信！
【動画】やす子「過去一心をやられちゃったかも」
年末年始特番の思わぬトラブル暴露
伊集院は、今年1月1日に放送した年末年始特番「テレ東スマッシュヒッツ」の裏話から。テレ東の人気企画を世界各局のテレビ局が初回無料でリメイクし、その制作過程と完成版を紹介、フォーマット販売に繋げるバラエティなのだが…海外の放送局からのVTRの納期が守られないという問題が続発。「『今送ります』と言ったっきり二度とLINEの既読がつかない」という状態に。
やす子「過去一心をやられちゃったかも」
今回は、「安村やす子の金のサイコロ・銀のサイコロ ローカル線すごろく旅」から、やす子が登場。第4弾の今回は、東武伊勢崎線を舞台に、とにかく明るい安村とやす子が「金」と「銀」2種類のサイコロを振り、ミッションをこなしながらゴールを目指す。
実は、番組スタート時は電車移動ではなく“ヒッチハイク”だった。1回目は、悪天候で車が通らない、目的地を言えないなどの過酷さから安村とやす子が仲たがいし、伊集院も「地獄みたいな」という空気に。
2回目は、的場浩司をゲストに迎えたが「このロケに限ってはちょっとやりづらい方かも」とやす子。兄貴肌の的場はみんなを引っ張っていこうとするが、間違った方向に行こうとしてもやす子は何も言えず「ここでもちょっとケンカがあったり」と暴露。
自分も含め人間性が剥き出しになる企画に「本当にハートフルだなと思います」と無理矢理キレイにまとめようとするやす子だったが、佐久間から「そういうの、ハートフルっていわない」と指摘され、一同爆笑。
3回目からは電車で移動する「すごろく旅」に変更となり、やす子も「一気に楽しくなりました。確実に前に進める」と2人の仲も回復。しかし、4回目の今回は「その時を思い出すと、ビジネスじゃなくて本当にうわーって思います」というほどの出来事が!?
ゲストは、なんと俳優・南野陽子。1日15キロくらい歩く上、空腹でもなかなか食事ができず、「南野さんも人格が変わってきて」とやす子。さらに、みんなの心が折れるようなタイミングの悪さや、やす子が「ガチ泣きしました」という出来事もあり…
「過去一心をやられちゃったかも」とロケを振り返る。
しかも、今回は1泊2日の旅。過酷な状況でずっと一緒にいる相棒・安村に対し、些細なことでイラっとするように。こうした波乱の展開となったが、やす子は安村と「伝説の番組にしたい」と熱く語ったそうで、「今一番観てほしいかもしれない」とアピールした。
この他、ブレイクのきっかけとなった「ぐるナイおもしろ荘」出演の裏話も。ここから年に休みが全くない生活となり、「2023年は本当飛ぶかと思いました」と振り返るやす子。メンタル崩壊し、海外逃亡も考え、マネージャーのSNSも全部ブロックして「もうダメだー」と思っていたところ、マネージャーが…!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
笑い飯 哲夫の謎の「仏教ラジオ」について語る、タイムテーブル「世界を1つの質問だけで旅したら？」、「佐久間さん、HP作らせてください」って何？など配信オリジナル動画も配信！