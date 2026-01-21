気象庁によりますと、北日本から西日本の日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所がある見込みです。

特に西日本の日本海側では２１日夜遅くから２２日にかけて、東日本の日本海側では２１日夜遅くから２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。

日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

特に、強い寒気が流れ込む２２日を中心に西日本から東日本の日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなるということです。

また、西日本から東日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。

北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、特に中国地方、近畿地方、北陸地方では、短時間に降雪が強まるおそれがあります。

また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

２１日（水）

気象庁によりますと、



２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ８０センチ

中国地方 ９０センチ



が予想されています。

２２日（木）

気象庁によりますと、



２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 １５センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ３０センチ



が予想されています。

２３日（金）

気象庁によりますと、



２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ３０センチ

四国地方 ２０センチ



が予想されています。

２４日（土）

気象庁によりますと、



その後も２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあるということです。

２５日（日）

気象庁によりますと、



また、西日本から東日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意を呼び掛けています。

２６日（月）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



