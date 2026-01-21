¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¡ÈÃ«´ÖÇúÃÂ¥Ö¥é¡É¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª ¡ÖPEACH JOHN¡×½Õ¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖPEACH JOHN¡×¤Î½Õ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¸ø³«¡£½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¹õ¤ÎÃ«´ÖÇúÃÂ¥Ö¥é¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µÁ´³«¡ª¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìÍ÷¡Ê18Ëç¡Ë
¢£Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡º£²ó¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ç4·¿¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡ÖÀ¹¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¡ÈÃ«´ÖÇúÃÂ¥Ö¥é¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÀ¹¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ã«´Ö¥á¥¤¥¯¤ò¼Â¸½¡£¥µ¥¤¥É¡Á²¼Â¦¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥«¥Ã¥×¤È¥Ü¡¼¥óÆþ¤êÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤¬¤é°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡£¥·¥¢¡¼¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê»É¤·¤å¤¦¥ì¡¼¥¹¤ËÇÛ¿§¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ä¤»·¿¤µ¤ó¤«¤é¥°¥é¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¡×¤Î¿·ºî¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¤âÃåÍÑ¡£È±¤ò²¼¤í¤·¤¿Âç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¡×¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿´Å¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¡¡¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¡Ö¥í¡¼¥º¥Á¥å¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥³¥í¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ËÃíÌÜ¤À¡£
