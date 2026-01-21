¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×»î¹ç¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡ÄÉé½ý²Õ½ê¸ø³«¤Î68ºÐÂç¿ÎÅÄ¸ü¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤è?¡Ù¡×¡ÖÁá¤¯¼£¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò!¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà¼ÙÆ»á¤³¤ÈÂç¿ÎÅÄ¸ü(68)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÉé½ý¤·¤¿²Õ½ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Î¡Ö¹Åç¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¡£»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿19Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö#¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤¤¤Ã¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é´ù¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡£Â¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤òÂÇ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡ÄË¡¹¤·¤¤¼ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁá¤¯¼£¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò!¡×¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¡¡×¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅÅÎ®·Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÈÂç¿ÎÅÄ¸ü¤À¤±¤ä¤¾¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÁ´¼£2½µ´Ö¤Ê¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ê¥ó¥°¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤è?¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£