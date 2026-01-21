山形県では、強い冬型の気圧配置の影響により、２２日未明から２５日頃にかけて大雪となる所があるでしょう。大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。

このため、山形県では大雪となる所がある見込みです。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

［雪の予想］

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ４０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ４０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後、２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ４０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

山形県では、２２日未明から２５日頃にかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

