「シティ破壊してる」「なぜ５大リーグにいないんだ？」プレミア強豪を沈めたノルウェー王者FWのゴラッソにファン驚愕！「ドンナルンマからスーパーゴール」
現地時間１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、ノルウェー王者のボデ／グリムトがマンチェスター・シティと対戦。３−１で勝利を飾った。
プレミアリーグの強豪相手に３ゴールを奪ったなか、特に印象的だったのが、ノルウェー人FWイェンス・ペッター・ハウゲが決めたミドル弾だ。
２−０で迎えた58分、左サイドでボールを受けると、そのままドリブルを開始。シザースでシティMFロドリを華麗に抜き去り、右足を振り抜く。狙い澄ましたシュートをゴール右上に突き刺してみせた。
このゴラッソにSNS上では、「ドンナルンマからスーパーゴール」「エグい」「素晴らしいよ」「ワールドカップが楽しみ」「とんでもねえな」「シティ破壊してる」「化け物みたいなシュート」「なぜ５大リーグにいないんだ？」といった声が上がっている。
まさに圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シティ相手に決めたノルウェー人FWの圧巻ミドル弾！
