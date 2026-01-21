見事なミドルシュートを突き刺したハウゲ（右）。（C）Getty Images

　現地時間１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、ノルウェー王者のボデ／グリムトがマンチェスター・シティと対戦。３−１で勝利を飾った。

　プレミアリーグの強豪相手に３ゴールを奪ったなか、特に印象的だったのが、ノルウェー人FWイェンス・ペッター・ハウゲが決めたミドル弾だ。

　２−０で迎えた58分、左サイドでボールを受けると、そのままドリブルを開始。シザースでシティMFロドリを華麗に抜き去り、右足を振り抜く。狙い澄ましたシュートをゴール右上に突き刺してみせた。
 
　このゴラッソにSNS上では、「ドンナルンマからスーパーゴール」「エグい」「素晴らしいよ」「ワールドカップが楽しみ」「とんでもねえな」「シティ破壊してる」「化け物みたいなシュート」「なぜ５大リーグにいないんだ？」といった声が上がっている。

　まさに圧巻の一撃だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】シティ相手に決めたノルウェー人FWの圧巻ミドル弾！

 