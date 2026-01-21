【大雪情報】今後の雪は？21日夜に1回目の大雪ピークか 中越の平地でも70cmの降雪予想 その後も降り続く見込み
日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、中越と上越の山沿いでは23日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。平地でも大雪の可能性があり、その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。
また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。中越と上越の平地、下越では、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
■雪の予想
【24時間予想最大降雪量(～22日午後6時)】
下越 平地 30センチ
山沿い 60センチ
中越 平地 70センチ
山沿い 100センチ
上越 平地 50センチ
山沿い 80センチ
佐渡 30センチ
【24時間予想最大降雪量(～23日午後6時)】
下越 平地 20センチ
山沿い 40センチ
中越 平地 70センチ
山沿い 100センチ
上越 平地 50センチ
山沿い 70センチ
佐渡 15センチ
【24時間予想最大降雪量(～24日午後6時)】
下越 平地 30センチ
山沿い 70センチ
中越 平地 50センチ
山沿い 70センチ
上越 平地 30センチ
山沿い 50センチ
佐渡 30センチ
その後も25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪が続き、積雪がさらに増える見込みです。
■気象台の注意呼びかけ
中越の山沿いでは21日夜遅くから23日にかけて、上越の山沿いでは22日未明から朝にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。新潟県では25日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。
新潟県では22日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。