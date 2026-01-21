今シーズン最長の強烈な寒波による悪天候で、空の便への影響が続いています。新幹線の運行にも影響が出る見込みです。また、高速道路の予防的通行止めは一部区間で始まっています。

全日空は羽田と北陸、鳥取を結ぶ便などで21日、12便を欠航、22日の午前中も既に5便の欠航を決めています。（21日午後7時現在）

日本航空は21日、18便を欠航、22日は石川県の小松発羽田行きの便など5便を欠航するということです。

一方、新幹線はJR東海が、22日の東海道新幹線の運行について、滋賀県の米原駅周辺の雪の影響で始発から速度を落として運転し、大幅な遅れが出る可能性があるとしています。

JR東日本は秋田新幹線で終日遅れや運休が発生する可能性があるということです。

JR西日本は北陸新幹線については通常通り運転する予定ということですが、在来線の北陸線や小浜線で始発から終日運転を見合わせるため、敦賀駅から在来線への乗り継ぎができないと注意を呼びかけています。

また、NEXCO東日本などによりますと、北陸自動車道や関越自動車道、上信越自動車道などの一部区間で、すでに予防的通行止めが実施されています。