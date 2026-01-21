サッカーアルビレックス新潟は21日、GKの藤田和輝がアビスパ福岡に完全移籍すると発表しました。新潟市出身の藤田はユース時代から新潟に所属し、世代別の代表にも選ばれ、昨季も16試合に出場していました。藤田のコメントは以下の通り。

■藤田選手のコメント

アルビレックス新潟に関わるすべての皆様へ。



「アイシテルニイガタ」の歌声は、私の中で誇りとして刻まれています。母が幼い私を抱きかかえ、そのチャントを歌ってくれていた光景を、今でも鮮明に覚えています。





物心ついた時からスタジアムに足を運び、アルビの試合を見ながら成長してきました。サッカースクール、ジュニア、U-15、U-18と、このクラブの育成組織で経験を積み、憧れだったトップチームの一員になることができました。プロになって改めて気づいたのは、自分の夢は単にサッカー選手になることではなく、アルビレックス新潟で活躍すること、そのものだったということです。それほどまでに愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました。自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます。長い間、本当にありがとうございました。