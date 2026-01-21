【J2新潟】GK藤田和輝がアビスパ福岡に完全移籍「自分勝手な決断という自覚はある。それでも…」
サッカーアルビレックス新潟は21日、GKの藤田和輝がアビスパ福岡に完全移籍すると発表しました。新潟市出身の藤田はユース時代から新潟に所属し、世代別の代表にも選ばれ、昨季も16試合に出場していました。藤田のコメントは以下の通り。
■藤田選手のコメント
アルビレックス新潟に関わるすべての皆様へ。
「アイシテルニイガタ」の歌声は、私の中で誇りとして刻まれています。母が幼い私を抱きかかえ、そのチャントを歌ってくれていた光景を、今でも鮮明に覚えています。
プロになって改めて気づいたのは、自分の夢は単にサッカー選手になることではなく、アルビレックス新潟で活躍すること、そのものだったということです。
それほどまでに愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました。
自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます。
長い間、本当にありがとうございました。