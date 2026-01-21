元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（４１）が２０日、日本テレビ系で放送された「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。心の病について語った。

小学校から高校まですべての世代でバレーボールの日本一を経験し、２０歳だった２００４年、日本代表メンバーとしてアテネ五輪に出場。２６歳だった２０１０年、けがや精神的な負担に苦しみ、引退した。

大山さんは「１９歳でＷ杯（メンバー）に入れてもらった時に、（栗原恵さんと）“メグカナ”とか“パワフルカナ”とかすごく注目してもらうようになって、（うつ病を）発症しました」とアイドル的人気を集めていた時期の心の病を告白。日本代表入り後のメディカルチェックで、医師に相談。精神安定剤の服用を勧められたという。

「その頃から夜眠れないって症状が出るようになって。プレッシャーやストレスだったり。急に人に注目されると、異常な発汗、目まい、動悸とかに襲われて。ケガもひどくなってきて、プレーが思うようにできない、プレーできない私には何の価値もない、って思ってしまって。苦しかった」と振り返った。

高校卒業間もない自分が「エース」と注目され、期待を背負う現実と「自分の実力とのギャップ」に悩むように。「ケガしてると、みんなと一緒に練習できないんで、一人ポツンとトレーニングして。トレーニングルームが４階にあって。『ここから飛び降りたら楽になるな』って何回か思ったぐらい、追い詰められてました。（プレーで）結果を出せない自分には価値がない、と」。２６歳で引退したが「結局、バレーボールから逃げた。もう無理だ、と」と当時の心境を明かした。

大山さんは１５年９月に結婚。２１年２月に双子の女の子を出産している。