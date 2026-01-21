一年で最も寒いとされる“大寒”のきのう、北佐久郡・御代田町では、県の「無形民俗文化財」に指定されている伝統の祭り、「寒の水」が行われました。



参加者たちが水をかぶり願うこととは。



20日午後6時ごろ、御代田町草越地区に集まったふんどし姿の男たち。



この地区の伝わる伝統行事「寒の水」は、毎年“大寒”に行われていて、“日本一寒い祭り”とも言われています。



そのワケは…。





「よいしょー！」およそ1キロ離れた「熊野神社」を目指して、集落を駆け抜けますが、途中、5か所に置かれた桶の水を浴びます。昔から五穀豊穣や無病息災を祈って行われてきたこの祭り。今年は20代から70代の36人が参加しました。見学の人「がんばれ！がんばれ！」Q.寒さどうですか？参加者「最高です！」Q.寒くないですか？「水のほうが温かいです。むしろ」Q.寒さどうですか？参加者「尋常じゃないです。今年は特に寒いです。よいしょー」20日、町内のこの時間の気温は、なんと氷点下4度！濡れたふんどしが凍る寒さとなりました。神社に到着すると「兎巾」と呼ばれるわらの冠を奉納し祭りは終了。地元から（農家）「これで5年目くらい。きょうが一番寒い。おいしい野菜ができるように、みんな災難なく平和な年になるといいなと思います」佐久市から（6回目の参加）「60歳から始めました。72歳です。とにかく健康一番、家内安全ということでやりたいと思う」軽井沢町からの見学者「元気出ました。寒いって言っちゃ悪いかなと思いながら。でもすごくこっちも気持ちも温かくなって良かったです」それぞれが願いを込めて、今年も祭りが幕を閉じました。