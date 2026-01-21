白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。

自身の検査について、明かしました。

【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん 「これから健康診断」「色々診察します」 先日の検査では「癌の数値は思ったほど減っていませんでした」と投稿



２０日、ネイボールさんは「これから健康診断」と題し、ブログを更新。



続けて「色々診察します。」「バリウム検査やってきます。」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、マスクと、病院着を身に着けたネイボールさんの姿が見て取れます。





ネイボールさんは1月6日の投稿で「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません。それとは別に、普通に体調が悪い日も増えてきた気がしています」と述べており、医師から「もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない」と言われたことをきっかけに検査を受けることになったことを報告。









更に、1月16日の投稿で、診察結果について「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした。これは…普通にショックです なかなか気持ちを切り替えられません」と、期待していた結果が得られなかったことへの落胆を綴っていました。







それでもネイボールさんは、「ズルズル引きずらないのが、今の自分の目標です。」「今の時代の医療レベルって、本当にすごい。今こうして治療を受けながら生活できていること自体が奇跡だな」と、と、検査の結果を前向きに受け止める気持ちを記していました。







また、1歳の愛娘との写真も投稿。「家に帰ったら、妻と娘をおもいっきりハグします。それだけで、少し元気が戻ると思います」と家族の支えに感謝し、「その成長を見守り続けるためにも、がんばって長生きしなきゃね」と父としての決意を新たにしていました。







この投稿に「健康診断、ネイボールさんが他の病気がありませんよう祈ってます」などのコメントが寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】