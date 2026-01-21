2026年の節分は2月3日（火）です。帝国データバンクによると、2026年節分シーズンの恵方巻の平均価格は1173円と、前の年より11.7％値上がりしたということです。

【写真を見る】 恵方巻の具材は七福神が由来「うなぎは出世」きゅうりは？

縁起物「恵方巻」も値上げの波、寿司店「もう限界」

東京・世田谷の老舗寿司店では、今年初めての恵方巻を作っていました。



元々は七福神にかけて、7種類の具材を入れ込むのが基本とされる縁起物ですが、店主は苦しんでいました。

栄すし総本店 和栗良文店主

「もう限界。7品目も入ってますからね。儲けは抜きです」

恵方巻に使われている食材は軒並み値上がりが続いているのです。



不可欠なコメは前の年と比べて30％以上、海苔も10％以上も価格が上昇しています。そこにいろいろな具材を入れ込むだけに恵方巻は値上がりの一途。

「タコス恵方巻」も登場

帝国データバンクが21日に発表した2026年の「恵方巻の平均価格」は1173円。2年連続で100円以上の値上がりとなりました。街では…

「高い、高いなって。4〜5年ぐらい食べていないです」

「手が出ない」という人がいる一方、ある手段で予算を抑えているという人も…

「手作りすれば、食材は高いですけど、まぁまぁやれるのではないかなと」

「1000円以内でしたら買ってみようかなと思います」

コンビニなどでは外国産のコメなどをブレンドして価格を抑えたものや、もはやコメも海苔もなし、トルティーヤで肉をくるんだ「タコス恵方巻」まで登場。



どんな具材を入れるか悩んでいた、世田谷の栄すし総本店では、中身のバランスと利益の圧縮で値上げを回避、1本1080円で提供するということです。

栄すし総本店 和栗良文店主

「本当はイクラだとかを入れたいけど、イクラは高すぎてダメですね」

「それなりに工夫をするしかないと思うんですけども、（恵方巻は）儲けなしでも、儲けを考えず作っていきたい」

恵方巻の具材 きゅうり以外はすべて値上げ

出水麻衣キャスター：

恵方巻に必要な材料の価格が上昇しています。帝国データバンクによると、恵方巻に欠かせない「コメ」「海苔」の価格高騰が著しいほか、鳥インフルエンザの影響を受けた鶏卵や、8割ほどを輸入に頼っている「かんぴょう」も円安の影響で値上げの見通しだということです。

【恵方巻（材料）価格上昇率】

・コメ 30％〜↑

・海苔 10％〜↑

・かんぴょう 値上げ見通し↑

・鶏卵 10％↑

・いくら 28％↑

・まぐろ 横ばい〜上昇↑

・えび 10％↑

・きゅうり 10％↓

※帝国データバンク調べ

東京大学の鈴木宣弘教授は「コメの在庫が増え始めているので3月までに4000円台を切るのではと言われているが、恵方巻の時期にはコメの値下げは間に合わない」と言います。

タレント・子育てインフルエンサー 木下ゆーきさん：

私も恵方巻を手作りしています。子どもたちも巻くのをやりたがって喜ぶんですよ。



海苔には表と裏があることを知らない子どももいるので、食育という観点で、一緒に作るのもいいと思います。

恵方巻が平日でチャンス！

出水キャスター：

2026年の節分は3年ぶりの平日です。それがチャンスだという企業もあるようです。



東京駅に直結している大丸東京店では前年比20％プラスの売り上げを見込むということです。



大丸東京店の担当者は「▼周辺に会社が多く、企業がまとめ買いの動きがある▼当日は忙しいため直前の土日に食べるけど、やっぱり当日も食べたいという人もいる。つまりチャンスが2倍になる」との需要を見越しているというのです。

恵方巻の豆知識知ってる？

最後はちょっとした豆知識です。



▼節分は必ず2月3日とはかぎらない

節分は「立春の前日」にあたる日になります。2025年と2021年の節分は2月2日、1984年は2月4日でした。



▼恵方巻の具材は縁起の良い7種

恵方巻の具材は一般的に七福神に見立てている

▼7種の具材と意味

・かんぴょう：長寿・縁結び

・うなぎ：上昇・出世

・きゅうり：九の利を得る

・桜でんぶ：めでたい

・しいたけ煮：身を守る

・卵焼き：金運上昇

・海老：長生き

（和文化研究科/All About「暮らしの歳時記」ガイド三浦康子さんによると）



▼2026年の方角は南南東

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

木下ゆーき

タレント・子育てインフルエンサー

3児の父

子育てモノマネ動画が人気

絵本「はぶらしロケット」出版