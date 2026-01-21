チェ・ジョンヒョプ主演最新作『君がきらめく季節に』ディズニープラスで2月20日より独占配信
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて、韓国ドラマシリーズ『君がきらめく季節に』（全12話）の独占配信が決定。2月20日より毎週金・土曜日に1話ずつ配信される。
【動画】韓国ドラマ『君がきらめく季節に』ティザー予告編
本作は、TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプと、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”と称されるイ・ソンギョンの共演による、心温まるラブロマンス。
世界的アニメーションスタジオで活躍する、夏のようにエネルギッシュなアニメーター、チャンと、ある出来事をきっかけに冬のように心を閉ざしてしまったファッションデザイナー・ハラン。再会したふたりの止まっていた時間が再び動き出し、それぞれの人生が“春”の訪れのようにきらめいていくさまを描く。
制作を手がけるのは、米タイム誌が選ぶ「2025年最高の韓国ドラマ1位」にも選出された『おつかれさま』を手掛けたPAN ENTERTAINMENT。脚本家に、日本でもリメイクされた大ヒット作『彼女はキレイだった』のチョ・ソンヒを迎え、盤石のスタッフ陣が集結した。
主人公チャンを演じるチェ・ジョンヒョプは、過去の傷を乗り越え、夏の陽射しのように明るく人生を楽しむ男性を体現。前作『偶然かな。』で見せたクールな一面とは異なる、新たな魅力を披露する。
一方、ヒロインのハラン役を務めるイ・ソンギョンは、心に闇を抱えながらも気丈に振る舞う女性の繊細な感情の機微を丁寧に表現。ファッションデザイナーという役柄ならではの、洗練されたスタイリングや美しい衣装にも注目だ。
このたび解禁されたティザー予告では、チャンが抱える過去と、ハランの“人生の冬”を想起させる物語の序章が描かれる。「チャン、大好きよ」「愛してる」という女性の声とともにフラッシュバックする7年前の出来事。心身ともに傷を負ったチャンが、運命的な出会いによって救われた過去、そして一流アニメーターとなった現在、ファッションデザイナーとして現れたハランとの再会――しかし、7年ぶりに会った彼女は、まるで別人のように変わっていた。
切ない表情を浮かべるチャンと、凛と佇み彼を静かに見つめるハラン。ふたりの再会は、再び時間が動き出すことを予感させる印象的なシーンとなっている。“人生の冬”を経験したことのある人にもない人にも、癒やしとときめきを届ける注目作となりそうだ。
【動画】韓国ドラマ『君がきらめく季節に』ティザー予告編
本作は、TBSドラマ『Eye Love You』で日本でも爆発的な人気を獲得したチェ・ジョンヒョプと、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで知られ、“ラブコメの女神”と称されるイ・ソンギョンの共演による、心温まるラブロマンス。
制作を手がけるのは、米タイム誌が選ぶ「2025年最高の韓国ドラマ1位」にも選出された『おつかれさま』を手掛けたPAN ENTERTAINMENT。脚本家に、日本でもリメイクされた大ヒット作『彼女はキレイだった』のチョ・ソンヒを迎え、盤石のスタッフ陣が集結した。
主人公チャンを演じるチェ・ジョンヒョプは、過去の傷を乗り越え、夏の陽射しのように明るく人生を楽しむ男性を体現。前作『偶然かな。』で見せたクールな一面とは異なる、新たな魅力を披露する。
一方、ヒロインのハラン役を務めるイ・ソンギョンは、心に闇を抱えながらも気丈に振る舞う女性の繊細な感情の機微を丁寧に表現。ファッションデザイナーという役柄ならではの、洗練されたスタイリングや美しい衣装にも注目だ。
このたび解禁されたティザー予告では、チャンが抱える過去と、ハランの“人生の冬”を想起させる物語の序章が描かれる。「チャン、大好きよ」「愛してる」という女性の声とともにフラッシュバックする7年前の出来事。心身ともに傷を負ったチャンが、運命的な出会いによって救われた過去、そして一流アニメーターとなった現在、ファッションデザイナーとして現れたハランとの再会――しかし、7年ぶりに会った彼女は、まるで別人のように変わっていた。
切ない表情を浮かべるチャンと、凛と佇み彼を静かに見つめるハラン。ふたりの再会は、再び時間が動き出すことを予感させる印象的なシーンとなっている。“人生の冬”を経験したことのある人にもない人にも、癒やしとときめきを届ける注目作となりそうだ。