¡Ú STARGLOW ¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó5000¿Í¡¡¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥É¡¼¥à¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤Î¹¬¤»¡×
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡×¤¬21Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú STARGLOW ¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó5000¿Í¡¡¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥É¡¼¥à¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤Î¹¬¤»¡×
STARGLOW¤Ï¡¢BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢ADAM¤µ¤ó¡¦TAIKI¤µ¤ó¡¦RUI¤µ¤ó¡¦GOICHI¤µ¤ó¡¦KANON¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë£µ¿ÍÁÈ¡£
BMSG¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ò¤Ä¤È¤á¤ëSKY¡¾HI¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯£¹·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Èà¤é¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎºÝ¡¢¡È¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡È¤ÈÀä»¿¡£¡ÈÁÏ¶È°ÊÍèBMSG¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿ÍýÁÛÁü¡¢²»³ÚÎÏ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁ´ÉôÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖSTARGLOW¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¡¢µîÇ¯¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖMoonchaser¡×¤ÏBillboard JAPAN Hot 100¤Ç½éÅÐ¾ì7°Ì¤òµÏ¿¡£
BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°Âè£³¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿STARGLOW¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤Ç¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KANON¤µ¤ó¤Ïà¤á¤Ã¤Á¤ã´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê¤¬Åà¤¨¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç³§¤µ¤Þ¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£á¤ÈÃúÇ«¤Ë°§»¢¡£
GOICHI¤µ¤ó¤Ïà³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©³§¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡¼¡©á¤È²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀú¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
RUI¤µ¤ó¤Ïà¤ä¤Ð¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¿°¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡Äá¤È¤Î½é¡¹¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Ð¤¤¤¬¡£à°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤ò³Ð¤¨¤Æµ¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹á¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤ÎADAM¤µ¤ó¤Ï¡¢à(¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î)ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¡¢Æü¹â¤µ¤ó(SKY¡¾HI)¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¤¤ç¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ì²ó°ì²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢½Ð¤¹°ì¶Ê°ì¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÅ¶¨¤»¤º¡¢ËÜµ¤¤Î¤â¤Î¤ò»à¤Ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£µ¿Í¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç½éÈäÏª¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStar Wish¡×¤Î¤Û¤«Á´£³¶Ê¤òÀ¸ÈäÏª¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿5¿Í¡£
RUI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¤·¡¢à´¨¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¸ý¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¿°¤¬¿Ì¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£á¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¥«¥Þ¤¹¤À¤±¤À¤Ê¤Ã¤Æá¤È¡¢´û¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£à¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢Í§Ã£¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Äá¤È¡¢¼þ°Ï¤Î±þ±ç¤¬º£Æü¤ÎÀ®¸ù¤Î¥Á¥«¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TAIKI¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù(¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)¤Î¤È¤¤«¤é³§¤Ç¤º¤Ã¤È¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤·¤Æ¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìÀ¸¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç²»³ÚÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
STARGLOW¤È¤·¤Æ¤ÏÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢RUI¤µ¤ó¤Ïà¥É¡¼¥à(¸ø±é)¤Ç¤¹¤«¤Íá¤ÈÂ¨Åú¡£
à´ê¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ð¤¨¤Þ¤¹á¤ÈÏÃ¤¹¤ÈTAIKI¤µ¤ó¤Ïà£²Ç¯ÌÜ¡ª£²Ç¯ÌÜ¤Ç¡£ÍèÇ¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡ªá¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢Ì´¤Î¼Â¸½¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
