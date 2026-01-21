ルイ・ヴィトン、パリでファッションショー 平野紫耀、堀米雄斗、中村敬斗、桜田通らが来場
ルイ・ヴィトンは21日午前4時（日本時間）にメンズ クリエイティブディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズコレクションのファッションショーをパリにて開催した。
【写真】堀米雄斗・THE8ら豪華ゲストが来場！
会場には、日本からはメゾンのアンバサダーの平野紫耀と堀米雄斗、また中村敬斗、桜田通が来場し、コン・ユ、ジャクソン・ワン、ジョン・レジェンド、SZA、THE8(SEVENTEEN)、アッシャー、ワン・ホーディ―などその他豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しんだ。
1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供している。
