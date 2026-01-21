野球解説者の武田一浩氏（60）が、自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。3月のWBCに出場する米国代表の豪華メンバーに警戒心を高めた。

米国代表が内定しているメンバーを見た武田氏は「米国は本気だな。一流選手を出すとお客さんが入るし、注目が集まる」と驚きを隠さなかった。

投手は2年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクーバル（タイガース）、5年連続2桁勝利のローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、防御率1・97、リーグ戦2位の216奪三振でサイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）、昨季22セーブのメイソン・ミラー（パドレス）など盤石な布陣。

サプライズでドジャースを引退した通算223勝のレジェンド、クレイトン・カーショー投手も代表入りを表明した。

武田氏は「スキーンズとスクーバルが来て、抑えでミラーが投げたら打てないよ。決勝戦とかそういうメンバーで来るだろうから日本もやばいね」と声を上げた。

野手陣も昨季ア・リーグ本塁打王のカル・ローリー（マリナーズ）、ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワーバー（フィリーズ）がそろい踏み。

昨季23本塁打・38盗塁のボビー・ウィットJr（ロイヤルズ）、通算209本塁打のアレックス・ブレグマン（カブス）らも名を連ねる。

そして、この豪華メンバーを主将としてアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が引っ張る。

武田氏は「日本はMLBの選手が出る出られないとか言ってる場合じゃない。全員出さないと太刀打ちできない。これは面白い大会になる」と期待した。