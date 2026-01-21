14年ぶりの再稼働は県民の期待と不安が交錯しています。地元・柏崎市の事業者はまちの賑わいが戻ることに期待を寄せますが、市民団体は抗議の声をあげました。



1月21日、再稼働する柏崎刈羽原発に対し、規制当局は。



〈原子力規制委員会 山中伸介委員長〉

「保安上、支障がないことを確認させていただいた。事故を起こした東京電力。これは我々規制当局にとっても特別な会社であることに変わりはありません」





福島第一原発事故からことしで15年。東京電力の原発が再び動き出します。原発が立地する柏崎市でまちの声を聞くと…〈市民〉「早く動いてほしい。まちがにぎやかに最近店はお客さんが増えてきた。全然前と違う」〈市民〉「私としては動かしてほしくないですけれど…仕方がないですよね、動かすと言っているんだから」地元の経営者は再稼働に期待を寄せます。〈タクシー会社を経営〉「ここが今度、東京電力の原子力事業部の本社がここに来るんです」柏崎市でタクシー会社を経む元井春夫さんです。柏崎刈羽原発の運転開始前から地域の足として親しまれてきた「大和タクシー」、運転手として移り行くまちの様子を見つめてきました。原発が動いていた当時は人の動きがあったと振り返ります。〈タクシー会社を経営 元井春夫社長〉「駅前ホテルから発電所までの送る仕事がかなりありました。作業員が仕事のために入ってきて1か月くらい泊まり込みでずっと。原発行くのと終われば向こうからホテルに帰る仕事がありました」東日本大震災以降、原発が停止していた14年で柏崎市の中心街の店舗は次々と閉店…商店街の人通りはまばらでシャッターが下りたままの店もあります。〈タクシー会社経営 元井春夫社長〉「（原発が止まった）14年前はそこそこ忙しかったし人の出入りもありました。それ以後、地震によってタクシー業界にもかなりの損害がありました。ただ原発があるだけじゃなくて動かしてなんぼのものですから」一方、東京電力の新潟本社前では市民団体がのぼりやプラカードを掲げ、再稼働に抗議。トラブルに関する十分な説明がされていないと抗議文も手渡しました。〈市民団体 桑原三恵代表〉「長年に渡ってミスを見落す検査・確認の実態果たすべき責任を果たそうとしない状況での6号機の原子炉起動強行に満身の怒りを込めて抗議します」6号機は当初、1月20日に再稼働の予定でしたが、原子炉から制御棒を引き抜く試験中に警報が作動しないトラブルが発生。原因は制御棒の「設定ミス」で、30年前から続くものだったといいます。〈市民団体 桑原三恵代表〉「私たち県民がどんなにそれを心配しているかその気持ちを分かっていただいて丁寧な説明が必要なんです。それをなさらないそれをなさらないで信頼なんか生まれっこないんですよ」県が行った調査では「東京電力が柏崎刈羽原発を運転することは心配だ」と答えた県民は約7割に上ります。再稼働した柏崎刈羽原発。期待と不安が交錯します。