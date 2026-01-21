　本日の日経平均株価は、米欧対立懸念でリスク回避の売りが優勢となり、前日比216円安の5万2774円と5日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は37社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、半導体メモリー株人気に乗ったトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]、吉本興業の原作開発オーディションへの協力を発表したｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]、グリーンランド巡る米欧対立で金価格最高値が手掛かり材料となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]など。そのほか、西川ゴム工業 <5161> [東証Ｓ]は10日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3997> Ｔワークス　　東Ｓ　情報・通信業
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学

<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5243> ノート　　　　東Ｇ　情報・通信業
<5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東Ｇ　情報・通信業
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6486> イーグル工　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<8045> 浜丸魚　　　　東Ｓ　卸売業
<8117> 中央自　　　　東Ｓ　卸売業
<9221> フルハシＥ　　東Ｓ　サービス業
<9974> ベルク　　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース