お笑いタレント・みなみかわ（43）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いタレント・やす子（27）から「人間性が好きじゃない」などとぶっちゃけられた件について言及した。

やす子は20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」に出演。同局の番組で「印象に残ったものはある?」と質問されると「みなみかわさんの『相談相手オーディション』はヤバかったです」と返した。

みなみかわの相談相手をオーディションするという名目で開催された「ゴッドタン」の人気企画、その第8弾に出演。お互い一歩も譲らぬ熾烈なバトルが繰り広げられていた。

テレビプロデューサー・佐久間宣行氏は「やす子がハッキリ言うと、みなみかわのことが好きじゃなかった」とぶっちゃけ。やす子は「リスペクトはあるんですけど、あんまり人間性が好きじゃない。でも面白くて良い人とは思います」と語っていた。

佐久間氏は「それは全然間違ってない。面白いのはわかってるけど、人間性として絡むと嫌な思いをする。そういう芸人さんたくさんいるからね」とフォローしつつ「それがあまりにも正直に出たから、衝撃的なケンカになった」と“みどころ”を伝えていた。

この件について、みなみかわは「私は悲しくないし心も疲れない。よかったなやす子」とコメントしていた。