乙葉44歳、地上波登場で視聴者騒然「時が止まってる」「透明感が凄い」 驚異の若々しさを保つ秘訣とは

1月20日、バラエティ番組『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送。今回のゲストに、タレントの乙葉が出演し、その近影が話題となっている。

今回は、「雪国育ちの有名人SP」と題したテーマで放送。乙葉は、長野県北安曇郡池田町の出身として、雪国で育ったからこその経験を語った。

「乙葉さんは、黒いロングのワンピースに身を包みスタジオに登場。髪はハーフアップにまとめ、上品な印象でした。雪国エピソードを語りながらも、おっとりとした話し方や、天然な一面も健在。笑いが巻き起こりながら笑顔の多い収録となりました」（テレビ局関係者）

癒し系の雰囲気をまとう乙葉の登場に視聴者は釘付けになった模様。Xではその透明感溢れる姿に驚きの声が上がった。

《テレビで久しぶりに乙葉さん観てるけど全然変わらないなぁ》

《乙葉だけ時が止まっててびびる！！！》

《乙葉さんずっと変わらん… 44歳！？》

現在44歳になった乙葉。年齢を感じさせない美貌に視聴者は唖然となった。

乙葉は1999年にスカウトがきっかけでグラビアアイドルとして芸能界入り。2002年には『一秒のリフレイン』で歌手デビューも果たした。

「彼女の癒し系のキャラクターは、CMやバラエティ番組に引っ張りだことなり、瞬く間にお茶の間で支持を広げました。そして人気絶頂期の2005年、タレントの藤井隆さんと結婚。2015年には『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー』を受賞し、多くの人から“理想の夫婦”として支持されています」（芸能プロ関係者）

2007年には長女を出産。1児の母としても子育てと仕事を両立してきた。実は結婚したら芸能界を引退しようとしていたという乙葉。しかし、今なお仕事を続けているのは、夫の言葉があったからだった。

「2022年12月に放送された『土曜はナニする！？』（フジテレビ系）にVTRで出演した乙葉さん。結婚を機に引退を考えていたことを明かすと、藤井さんから『応援してくれた皆さんに“私、元気です、頑張ってますよ！って恩返ししていくべきだよ”』と言われたといいます。結婚20周年を迎えた2025年12月にディナーショーを開催し、大きな話題になりました」（前出・芸能プロ関係者）

ファンへの恩返しが活動の原動力のようだ。