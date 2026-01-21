【驚異の41歳ビジュ】石川梨華の近影に集まる絶賛、ハロプロユニットに参加しまくった“仕事人”アイドル

1月19日に41歳の誕生日を迎え、Instagramなどで多くの画像を公開した、元モーニング娘。の石川梨華。1月17日には東京・渋谷で昼夜2回公演の「石川梨華バースデーイベント2026〜Love Revolution 41〜」も開催された。ミニスカに網タイツで歌い、踊るその姿に、Xでは《石川梨華さん、わたくしの初めての推しなんですけど、本当にお綺麗ですね今でも。》《石川梨華さん世界で一番かわいい41歳でしょ》とファンが歓喜している。

「ファンクラブ会員限定イベントで、チケットは5000円。さすがモー娘。全盛期の中心メンバーともいうべき集客力でした。

2000年におこなわれたモーニング娘。の第3回追加オーディションで、石川さんは吉澤ひとみさん、辻希美さん、加護亜依さんと一緒に合格してデビューしました。デビュー後は“正統派アイドル”として、ハロー!プロジェクトの多くのユニットに参加してきました」（芸能担当記者）

デビュー同年には、飯田圭織や矢口真里にまじり、第2期タンポポに追加メンバーとして加入。翌年はカントリー娘。のメジャーデビュー時に、モー娘。からの助っ人として参加した。2003年には、セクシー系ユニットROMANSに加わり、翌年にモー娘。卒業を発表するが、6月に道重さゆみとエコモニを結成。8月には自身がセンターの3人組ユニット、美勇伝を結成してアイドルを継続していった。

2005年5月にはモー娘。本体を卒業するも、10月に安倍なつみ、後藤真希、松浦亜弥とともにDEF.DIVAを結成。2008年からは、吉澤ひとみとのユニット・HANGRY＆ANGRYとしても活動した。2011年には、選抜OG10名によるドリームモーニング娘。を結成、2012年には再び吉澤とABCHOを結成と、とにかく多くのユニットで活動してきた“仕事人”として知られる。

2017年、当時西武ライオンズの選手だった野上亮磨氏と結婚。現在は2児の母となっている。

「石川さんは祖父の代からの阪神ファンとして有名だったので、野上さんが巨人に移籍したときは、ファンが心配してざわついていました（笑）」（同前）

多くのユニットに参加した石川だが、自らリーダーとして結成した美勇伝の人気はいまも高い。オーディションで選ばれた三好絵梨香と岡田唯の3人で、2004年から2008年の活動終了まで駆け抜けた。

「三好さんは2012年、アップフロントエージェンシー札幌支社に移籍し、地元の北海道でローカルタレントとして活躍しています。2013年には札幌市の会社員と結婚し、現在は2児の母です。岡田さんは2009年、アップフロント関西（当時）に移籍し、地元の大阪で活動しますが、2010年6月に芸能活動を休止。近鉄今里駅近くでネイリストとして活動したり、配信などをおこなったりしていましたが、ここ数年は、SNSの更新が止まっています。石川さんは『解散ではなく活動休止』と発言していたので、活動再開を検討してもらいたい、という声も多いです」（前出・芸能担当記者）

同じハロプロ系では、太陽とシスコムーンが再結成して現在も活動中だ。メロン記念日も2025年、限定再結成を果たした。美勇伝にも期待が高まりそうだ。