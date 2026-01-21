Myukが、2月4日に発売する2ndアルバム『Celeste』の収録曲と各楽曲のプロデューサーリストを公開した。

本作は、先行配信中の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲がラインナップされている。合わせて、全曲が視聴できるトレイラー映像も公開。楽曲の一部が視聴できるため、是非チェックしてほしい。

https://youtu.be/m_vz97c8X0s

合わせて、アルバムを引っ提げての3月開催予定のキャリア最大規模のライブツアー＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞も開催予定している。3月21日の愛知・名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日に大阪・なんばHatch、3月29日に東京・Zepp DiverCity (TOKYO)で開催される。チケット受付中のため、こちらもあわせてチェックして欲しい。

◾️2ndアルバム『Celeste』 完全生産限定盤 通常盤 2026年2月4日（水）CD＆デジタルリリース サブスク予約リンク：https://myuk.lnk.to/EMibEA

CD予約リンク：https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui

特設サイト：https://www.myuk-celeste.com/ ▼通常盤（CD only）

￥3,500（税込）

デジパック初回仕様 ▼完全生産限定盤（CD+BD）

￥7,000（税込）

三方背デジパック仕様

BDにて 「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」

2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像 を収録 ▼収録曲（通常盤 / 完全盤 / 配信 共通）

M1.雪唄 - yukiuta Prod by Myuk ※新曲

M2.まるまる Prod by 大橋ちっぽけ ※新曲

M3.Sakura Prod by 山口寛雄

M4.BlackSheep Prod by Guiano

M5.マリー Prod by Guiano

M6.じゅもんを唱える Prod by センチミリメンタル ※新曲

M7.花はかぐや Prod by ナツノセ

M8.グライド Prod by knoak

M9.Celeste Prod by Suiet ※新曲 ▼2ndアルバム『Celeste』 Myuk本人によるコンセプトメッセージ

心に空っぽを感じることがあった。

「この手には何にも無い、何者にもなれない」

そんな無力さ。 この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。

茜、群青、黄金色、漆黒、

四季折々の美しさ。 自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。

それは0であり、無限であるということ。 空っぽも、きっとそう悪くはない。 悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。

あなたと紡いできたMyukの５年間を詰め込みました。

虚っぽな空色 「Celeste」

あなたのそばにありますように。

◾️「雪唄 - yukiuta (Remix)」 2026年1月14日（水）デジタルリリース

配信：https://myuk.lnk.to/yukiuta_remix_pspa

作詞：Myuk, 竹縄航太

作曲：Myuk

編曲：knoak ▼「雪唄 - yukiuta」

2025年12月17日（水）デジタルリリース

サブスク配信中：https://myuk.lnk.to/yukiuta

サブスクキャンペーン実施中：https://myuk.jp/947/

作詞：Myuk, 竹縄航太

作曲：Myuk

編曲：Naoki Itai

◾️＜Myuk Anniversary Concert Tour 2026＞ ▼愛知

2026年3月21日（土）DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

https://www.jailhouse.jp/ ▼大阪

2026年3月22日（日）なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

https://www.sogoosaka.com/ ▼東京

2026年3月29日（日）Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込 / ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/ ▼チケット

ローソンチケット：https://l-tike.com/myuk/

e+：https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/myuk/