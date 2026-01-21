オレンジスパイニクラブが、1月28日に新曲「blur」（読み：ブラー）をリリースすることを発表した。

本楽曲は、なにわ男子・西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠にて、1月20日より放送をスタートした『マトリと狂犬』のオープニング主題歌だ。スズキナオト（Gt, Cho）が作詞作曲を手掛け、ドラマのために書き下ろした本楽曲は、正義と悪の境界線上を生きる主人公の内面を描き、答えのない時代を映し出す深みのある楽曲になっているという。

さらに、今回のリリース発表に合わせて、シングルのジャケットアートワークも公開された。メンバーのゆっきー（B, Cho）がディレクションを手掛け、“曖昧”という楽曲テーマに沿って、人物の表情や輪郭をぼかした写真を用いたビジュアルに仕上がっているとのことだ。

楽曲のリリース情報解禁と合わせて、TikTokでの先行配信もスタートした。1月22日には、FM802「UPBEAT!」番組内にて『blur』のフル尺が初オンエアされる。また、本日よりPre-Add／Pre-Saveも開始。登録すると配信日にシングルが自動的にライブラリに追加される。

なおオレンジスパイニクラブは、結成14周年企画として3月7日に大阪・バナナホールにてワンマンライブの開催を控えている。

◾️「blur」(読み：ブラー)
2026年1月28日（水）リリース

配信：https://OrangeSpinyCrab.lnk.to/blur
TikTok楽曲配信リンク：https://www.tiktok.com/music/-7596662999353296897?_r=1

◆ラジオ番組情報
FM802「UPBEAT!」
番組HP：https://funky802.com/upbeat/
放送日時：2026年1月22日（木）11:00〜14:00

◾️ドラマイズム『マトリと狂犬』

©田島隆・マサシ（秋田書店）／「マトリと狂犬」製作委員会・MBS

2026年1月20日（火）より絶賛放送中
MBS 毎週火曜　深夜0:59〜
TBS 毎週火曜　深夜1:28〜

原作：田島隆・マサシ『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』(秋田書店「ヤングチャンピオン」連載)
出演： 西畑大吾　
細田善彦　／　森田想　九条ジョー
木村祐一　少路勇介　山谷花純　山下永玖
平埜生成　趙萊和　／　深水元基　本宮泰風
向井理　
監督：品川ヒロシ 松下洋平
脚本：服部隆 品川ヒロシ
脚本監修：田島隆
音楽：武史（山嵐）田井千里　鈴木俊介
オープニング主題歌：「blur」オレンジスパイニクラブ（WARNER MUSIC JAPAN）
エンディング主題歌：「イノチケズリ」Gero（WARNER MUSIC JAPAN）
制作プロダクション：THE EINS／PADMA
制作協力：吉本興業
製作幹事：エイベックス・ピクチャーズ
製作著作：「マトリと狂犬」製作委員会・MBS

▼Info
公式HP：https://www.mbs.jp/matori-to-kyoken/
公式X：https://x.com/matori_kyoken?s=21
公式Instagram：https://www.instagram.com/matori_kyoken?
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@drama_mbs
公式ハッシュタグ：#マトリと狂犬　＃ドラマイズム

▼配信
TBS放送後、TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり
Netflixにて見放題独占配信決定！

◾️＜ザ・ベスト20 Vol.3＞ ※ソールドアウト

公演日：2026年3月7日（土）
開場：17:15／開演：18:00
会場：大阪・バナナホール

