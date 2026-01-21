『ストリート・キングダム』峯田和伸・若葉竜也・吉岡里帆・仲野太賀・間宮祥太朗らとらえた場面写真一挙解禁
監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日公開）より、峯田、若葉、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗らが、日本の音楽史に新たな革命をおこした若者たちを熱量たっぷりに演じる姿を捉えた場面写真12点が一挙解禁された。
【写真】豪華俳優が伝説のバンドマンたちに『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』場面写真ギャラリー
今から22年前にロック映画の金字塔となった、みうらじゅん原作・宮藤官九郎脚本・田口トモロヲの初監督作『アイデン＆ティティ』（2003）。本作は、その系譜とも呼べる新たな音楽青春映画で、田口トモロヲの10年振りの監督最新作。
今からおよそ半世紀前の1978年。パンク・ロックの始祖、セックス・ピストルズが解散したその頃、東京の片隅で“何か”が静かに芽吹こうとしていた。その“何か”とは、スマートフォンもSNSも存在しない時代、自分たちの音楽を、自分たちの手で届けようと名もなき若者たちが創り上げた自由で生のエネルギーに満ちあふれた異世界、『ストリート・キングダム』だ。
原作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイ「ストリート・キングダム」。「東京ロッカーズ」のカメラマンでありマネージャーでもあった彼が熱狂的なムーブメントに飲み込まれながら、記録者から当事者となり、ステージの熱気と若者たちのリアリティを、まさにその呼吸の中で体験、記録した。
主演は、『アイデン＆ティティ』で初めての演技ながらも初主演に大抜てきされ、この田口監督との運命的な出会いをきっかけに、今やミュージシャンとしてだけでなく唯一無二の個性を持つ俳優にもなった峯田和伸（銀杏BOYZ）と、同作をこよなく愛し、目標としてきたという俳優・若葉竜也。
共演には、若葉と同じく『アイデン＆ティティ』の大ファンだという吉岡里帆や仲野太賀のほか、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナといった豪華俳優陣が顔を揃える。
今回解禁されたのは、たった1年で音楽の歴史を変えた名もなき若者たちが、自分たちの理想の音楽を追い続ける日々を切り取った場面写真12点。
そこには、セックス・ピストルズに衝撃を受けパンクに目覚め上京し、のちに「東京ロッカーズ」のカメラマン兼マネージャーとなるユーイチ（峯田和伸）と、「TOKAGE」のリーダー兼ボーカルのモモ（若葉竜也）、ガールズバンド「ロボトメイア」のベース・サチ（吉岡里帆）が、自分たちの手で生み出した自主制作レコードを誇らしげに見つめる青春感あふれるカットが。
そのほか、完成したレコードを手に夜の街を全力で駆け抜けるユーイチとサチの姿、「軋轢」のボーカル・DEEP（間宮祥太朗）の歌唱シーン、「解剖室」のボーカル・未知ヲ（仲野太賀）が派手なメイクで正装し本番に向かう姿などが収められている。
さらに、音楽プロデューサー・S‐TORA（大森南朋）、「ごくつぶし」のボーカル・ヒロミ（中村獅童）ら、ムーブメントを取り巻く人物たちの姿も。1978年の東京に渦巻く衝動と熱狂が伝わってくる写真となっている。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、3月27日より全国公開。
