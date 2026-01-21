35.7、新曲「あむりた」リリース決定。2マンイベント＜35.7 two-man live houi＞ゲストにミニマムジーク、yonige出演決定も
35.7が、新曲「あむりた」を2月11日に配信リリースすることを発表した。
公開となった配信ジャケットは、ドット絵で描かれた巻貝が印象的なブルーのアートワークになっている。
さらに、3月に行われる2マンイベント＜35.7 two-man live “houi” ＞のゲストアーティストも解禁された。本企画は、メンバーが自身の音楽活動におけるルーツを辿り、リスペクトしてやまないアーティストを招いて対バン形式で行われる。そんな気になるゲストに、大阪公演にはミニマムジーク、神奈川・横浜公演にはyonigeの出演が決定した。チケットは本日よりイープラスにてオフィシャル2次先行がスタート。
そして、2026年6〜7月には東名阪ワンマンも予定されている。愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO、大阪・BIGCAT、そしてファイナルは東京・Spotify O-EASTの合計3カ所を回るキャリア最大規模のワンマンだ。こちらも現在イープラスにてオフィシャル2次先行を受付中。
◾️「あむりた」
2026年2月11日（水・祝）リリース
配信：https://orcd.co/357_amrita
◾️＜35.7 two-man live “houi”＞
2026年3月7日（土）大阪・Live House ANIMA
OPEN 17:00 / START 17:30
GUEST : ミニマムジーク
問い合わせ : キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00※日曜祝休)
2026年3月29日（日）神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN 17:00 / START 17:30
GUEST : yonige
問い合わせ : AIR FLAG Inc 03-6276-4968 (平日11:00-16:00)
チケット : スタンディング ￥4,800（税込）※ドリンク代別, 未就学児童入場不可
オフィシャル2次先⾏（抽選）: 2026年1月21日（⽔）20:00 〜 2026年2月1日（⽇）23:59
受付URL : https://eplus.jp/sanjugotennana/
◾️＜35.7 ONEMAN LIVE 2026＞
2026年6月19日（金）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ : サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2026年6月20日（土）大阪・BIGCAT
OPEN 16:30 / START 17:30
問い合わせ : キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※⽇祝休)
2026年7月2日（木）東京・Spotify O-EAST
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ : AIR FLAG Inc 03-6276-4968 (平⽇11:00〜16:00)
チケット : スタンディング ￥4,800（税込）※ドリンク代別／未就学児童入場不可
オフィシャル2次先行（抽選） : 〜2026年1月25日（⽇）23:59
受付URL : https://eplus.jp/sanjugotennana/
◾️＜たかはしゆう 弾き語り公演「ほつれたままで」＞
2026年2月11日（水・祝）東京 代官山・晴れたら空に豆まいて
1部 : OPEN 17:15 / START 17:45
2部 : OPEN 19:30 / START 20:00
問い合わせ : 晴れたら空に豆まいて TEL 03-5456-8880 / MAIL contact@mameromantic.com
チケット : 全席自由 ￥3,500（税込）※ドリンク代別／未就学児童入場不可
受付URL : https://eplus.jp/sanjugotennana/
◾️＜35.7 graduation ceremony “汽笛“＞
2026年3月14日（土）東京・Spotify O-Crest
OPEN 18:00 / START 18:30
問い合わせ : Spotify O-Crest 03-3770-1095
※SOLD OUT
