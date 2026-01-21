おもかげが、デジタルシングル「五線譜」を2月4日に配信リリースすることを発表した。

今作は、日隈貫太（Vo, G）自身が活動の中で何度も直面する孤独や焦り、弱さと向き合いながら「五線譜」を作詞・作曲したという。疾走感溢れるバンドサウンドで、ライブ映えするようなアップテンポナンバーに仕上がっているとのこと。

なおおもかげは、3月から各地方で東名阪ツアー、最後には東京・Spotify O-Crestにて初のワンマンライブを予定している。

◾️＜2026年〜東名阪ツアー「ストーリーの先へ」〜＞ 2026年

3月15日（日）神奈川・ReNY B with/GUEST

3月22日（日）大阪・LIVESQUARE2ndLINE

with/至福ぽんちょ，PURPLE BUBBLE

3月28日（土）愛知・LUB ROCK’NROLL with/GUEST

4月18日（土）東京・Spotify O-Crest ONE-MAN-LIVE!