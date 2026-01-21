昨季、中継ぎで５０試合に登板したＤｅＮＡ・宮城滝太（だいた）投手（２５）が２１日、神奈川・川崎市内の等々力球場で行われたチームの先輩・山崎康晃投手（３３）の自主トレで汗を流した。

山崎の自主トレ「チームヤスアキ」に参加するのは２年連続。「準備力、トレーニング量、練習の質だったり、抜け目のない練習を続けてきた。それが自信につながったのかなと思います。経験のあるピッチャーなので、良いところをたくさん盗んで、たくさん話を聞いて、自分で質問して、それを自分に置き換えてやった感じですかね」と“師匠”に感謝した。

昨季はブルペンから５０試合に登板。チームには欠かせない戦力になった。「オフに入って、自分の体をイチから見つめ直した。去年は何も分からないところから、流れに身を任せて走り切ったシーズンだった。今年はどのくらいの時期に疲れが来るとか、ある程度自分の中でもデータというか、感覚的にもある。またちょっと違ったシーズンになるかなと思います」と経験を力に変える決意だ。

２５年シーズンにはフル稼働も「結果は良かったですけど、平均球速が一番落ちているシーズンだった。球速アップも考えて、動きの改善を見直しました。１試合で１５０キロが出ない試合がめちゃくちゃ多かった。変化球がよかったのでなんとか行けましたけど、今年はそうはいかないと思う」と慢心とは無縁だ。

「もちろん５０試合以上は投げたいですし、そういう数字が求められるポジション。去年以上の結果を残したい」と宮城。今季もしびれる場面で、任務を全うする。（加藤 弘士）