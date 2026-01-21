蒼井そら「選挙かぁ」「上手くやって欲しい」
俳優でタレントの蒼井そらが21日、自身のXを更新し、政治について語った。
【X全文】「政治参加するの怖い」投票の持論を展開した蒼井そら
高市早苗首相（自民総裁）は先日の会見で、衆議院の解散を表明。そして、来月2月8日投開票の総選挙を行うと説明したことで、多くのメディアは連日選挙関連のニュースを報じている。
そんな中で蒼井はXにて「選挙かぁ。みーんな、日本を良くしたい気持ちは一緒なのに対立と分断激しくて罵り合い蹴落とし合いで、政治参加するの怖い」とポツリ。
「右とか左とかそんなイデオロギーを考えたことは無いんだけど、とりあえず戦争だけは嫌だし、巻き込まれないように上手くやって欲しい」とつづった。
