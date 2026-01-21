ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子蔵王大会最終日（２１日・山形アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳ１０２メートル、Ｋ点９５メートル）――個人第２０戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が９３メートル５０、９２メートル５０を飛び、合計２０６・８点で今季１２度目のトップ１０となる９位に入った。

前日優勝の丸山希（北野建設）は２０８・９点で日本勢最高の８位、勢藤優花（オカモトグループ）が１１位、伊藤有希（土屋ホーム）は１４位。２２７・９点のリザ・エダー（オーストリア）がＷ杯個人初優勝を飾った。

大雪の空中を抜け出した高梨が地面すれすれで足を前後にし、両手を広げて着地した。「風もある中で安定して２本そろえられて、やるべきことに取り組めた」。課題としてきたテレマークに手応えがあった。

２回ともＫ点に迫った飛距離は十分。ただ、本人が「一番うれしい」と喜んだのはテレマークだ。鮮やかに決めた１回目に複数の審判が１７点台をつけ、全体トップクラスの５２・５点。２回目も５０点台を維持し、上位争いに絡んだ。

採点でより重視されるようになったテレマークが苦手で、昨季は１６点台で喜んでいた高梨。片足を軸にした鍛錬や、日常生活から意識して足を前後にするなどの取り組みを続け、今冬から成果が表れてきた。

「そこが不安要素だと絶対に表彰台には上れない。安定してきて、ようやく地盤が固まり始めた」。これで４戦連続のトップ１０。４度目の五輪を前に視界が開けてきた。（福井浩介）