学校への登校準備をする女の子。玄関で靴を履こうとしていると、コーギーさんが…。一緒に行きたくて見せた紛れ込み方が話題になっているのです。

健気でいじらしい、微笑ましいその光景は記事執筆時点で142万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられました。

【写真：学校へ行こうとする女の子→犬が玄関で『一緒に行きたい』と…まさかの『紛れ込み方』】

学校へ登校する女の子→一緒に行きたい犬が…

Xアカウント『@kogi_musu』に投稿されたのは、コーギー「グリコ」ちゃんの姿。

小学校に登校するため、準備をしていたという娘ちゃん。玄関に荷物を置いて靴を履こうとしていると…グリコちゃんがあまりにも愛くるしい行動を見せてくれたのだといいます。

想定外だった『紛れ込み方』に10万いいね

座る娘ちゃんの隣に置かれた水筒やランドセル、その荷物の中にぴったりとフィットしながら紛れ込んでいたというグリコちゃん。

娘ちゃんに置いていかれるのがイヤだったのか、はたまた一緒に行きたかったのか…。荷物と同化しようとするその後ろ姿は、食パン一斤そのものだったそう。

あまりにも健気でいじらしいグリコちゃんの行動は、多くの人々をほっこりと和ませると同時にクスッと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ふわふわの絵の具入れですか」「食パンかな」「うっかりを狙ってるのかな」「ジャストフィット」「今日学校の持ち物に食パン１斤なんてあったかな」「間違えて背負って行かんでねぇｗ」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し姉妹の日常が大人気

2015年11月生まれのグリコちゃんは、穏やかでユーモア溢れる女の子。娘ちゃんとは大の仲良しで、いつでもどこでも寄り添って仲良く過ごしているのだといいます。

抱き合って眠ったり一緒に遊んだり、賑やかで愛情に溢れるその日常はとても微笑ましいもの。グリコちゃんの貫禄ある寝姿や、可愛すぎるコギケツは日々コーギーファンを悶絶させています。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすグリコちゃんのお姿は、コーギーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kogi_musu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。