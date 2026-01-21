²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È°áÁõSHOT¡ªÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤âÇ÷¤ë
2·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØESSE¡Ù3·î¹æÆÃÁõÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÂåÌÜ »ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ëÍ¾Çò¤ÎÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¡¢ÎÁÍý¤ä¼ýÇ¼¡¢½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢À÷¸ÞÏº¤ÎÆü¾ï¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È°áÁõSHOT
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ä¸½Âå·à¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤âÂ³¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡£5·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ËÇ÷¤ëÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À÷¸ÞÏº¡£¼èºà¤ÎºÇ¸å¤ËESSEÊÔ½¸Ä¹¤¬¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤¤À¤È»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÂ²Û»Ò¤òº¹¤·Æþ¤ì¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£