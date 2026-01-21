「美人三姉妹さん」大迫勇也の美人妻、娘2人との親子ショット公開！ 世界最大級のモスクを訪れる
サッカー元日本代表の大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未さんは1月21日、自身のInstagramを更新。アラブ首長国連邦・アブダビにある世界最大級のモスクを背景にした親子ショットを公開し、注目を集めています。
【写真】三輪麻未、モスクで親子ショット
「Sheikh Zayed Grand Mosque」三輪さんは、「Sheikh Zayed Grand Mosque」とつづり、4枚の写真を投稿しました。「Sheikh Zayed Grand Mosque（シェイク・ザーイド・グランド・モスク）」とは、アラブ首長国連邦・アブダビにある世界最大級のモスク。
1枚目の写真はモスクを背景に、イスラム教徒の女性が着用するヒジャブを身に着けた三輪さんと2人の娘の親子ショットです。ほかにも、モスクの美しい外観や室内の装飾などの写真も公開しています。コメントでは「可愛いです 美人三姉妹さん」といった声が上がりました。
イタリアでの親子ショットも2025年11月30日の投稿では、イタリア・ミラノで撮影した親子ショットを公開していた三輪さん。「私よりも私の誕生日を楽しみにしていた娘たち ふたりで選んでくれたギフトに、そっと成長を感じました」と、三輪さんの誕生日を娘たちが祝ってくれたことを報告しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:勝野 里砂)
