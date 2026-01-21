「女神やん！」引退から12年たったフィギュア元金メダリストの最新ショットにファン驚愕「シンプルな組み合わせがなぜこんなにきれいなの？」
キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images
フィギュア2010年バンクーバー冬季五輪の金メダリスト、キム・ヨナさんが1月21日に自身のインスタグラムを更新。最新のショットに話題が集まっている。
【写真】キム・ヨナさんが魅せたシンプルながら洗練された実際の姿をチェック
公開された写真では黒のタイトなニットをジーンズに入れ、赤いルージュをひき、好きなブランドの紙袋を手に窓際でほほえんでいる姿を披露している。
キム・ヨナさんは2014年のソチ五輪後に引退を発表。現役時代は浅田真央さんとのし烈なライバル関係も大きく取り上げられた。
「国民の妹」として愛されたキム・ヨナさんも現在は35歳と年を重ねた。
ただ写真からも変わらずチャーミングさが伝わってくるとあって画像が公開されるとフォロワーの間からも「うわぁあああとてもかわいい！」「気分がいい」「シンプルな組み合わせが、なぜこんなにきれいなの？」「魅力的」「女神やん！」とコーディネート含め、たたえる声が次々と出ている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。