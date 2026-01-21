「女神やん！」引退から12年たったフィギュア元金メダリストの最新ショットにファン驚愕「シンプルな組み合わせがなぜこんなにきれいなの？」

キム・ヨナさんの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Images

フィギュア2010年バンクーバー冬季五輪の金メダリスト、キム・ヨナさんが1月21日に自身のインスタグラムを更新。最新のショットに話題が集まっている。

【写真】キム・ヨナさんが魅せたシンプルながら洗練された実際の姿をチェック

公開された写真では黒のタイトなニットをジーンズに入れ、赤いルージュをひき、好きなブランドの紙袋を手に窓際でほほえんでいる姿を披露している。

キム・ヨナさんは2014年のソチ五輪後に引退を発表。現役時代は浅田真央さんとのし烈なライバル関係も大きく取り上げられた。