冬に行きたい「長野県の穴場秘境」ランキング！ 2位「おしどり隠しの滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
人の動きが落ち着く冬は、静かな景色と向き合える絶好の季節です。連休や休日を使って足を延ばせば、観光地とはひと味違う、ひっそりとした美しさを湛えた場所に出合えるかもしれません。
All About ニュース編集部では、2025年1月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「長野県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「冬は空気が澄んでいて、キレイな景色が楽しめそうだから」（30代女性／神奈川県）、「私は、おしどり隠しの滝の静かで神秘的な雰囲気を感じたいと思っています。人の少ない自然の中で、滝の音に耳をすませながら心を落ち着けられるからです」（20代男性／愛知県）、「冬は雪と氷に包まれ、静寂の秘境感が楽しめるから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※奥裾花渓谷へ続く市道は冬期通行止め
回答者からは「山間部に位置し、冬は積雪で閉ざされた印象が強まる。川の流れと雪に覆われた斜面が続き、人の手が入っていない雰囲気が残る。静寂の中で厳冬期の自然と向き合える点が秘境らしさを高めている」（60代男性／大阪府）、「奥裾花渓谷は、長野の中でもかなり奥まった場所にあって、冬になると一気に人の気配が消える。雪で音が吸われた渓谷はとにかく静かで、切り立った岩壁と凍りかけの川、枝に積もった雪だけが視界に入る感じになる。天狗の庭周辺は特に秘境感が強く、道中も含めて“山の中に入り込んでいく感覚”がはっきりある」（30代男性／静岡県）、「景色を楽しめそうだから」（20代女性／長野県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：おしどり隠しの滝／43票横谷渓谷・渋川の最上流に位置する「おしどり隠しの滝」は、いろいろな角度から違った表情が楽しめる滝です。冬は周囲の木々が雪化粧し、滝の一部や周囲が凍結し「氷瀑」となる神秘的な景観も魅力。近隣の温泉とセットで秘境感を堪能できるのも魅力です。
1位：奥裾花渓谷／46票長野市鬼無里に位置する奥裾花渓谷。切り立った断崖と清流が生み出す雄大な自然が特徴です。冬期は深い雪に閉ざされるエリアであり、厳冬期ならではの険しくも美しい雪の景観は、まさに「知る人ぞ知る」穴場の秘境。都会の喧騒（けんそう）を完全に忘れさせてくれる圧倒的なスケールの風景が楽しめます。
