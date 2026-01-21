大みそかにネイリストが殺害された事件で、元交際相手の男が逮捕されました。ストーカー被害を訴えていた被害者と、逮捕された男との関連は？

■元交際相手を殺人容疑で逮捕

21日、事件が急展開を見せました。

茨城県警 坂井刑事部長

「令和7年12月31日に発生しました殺人事件につきまして、本日、被疑者を殺人罪で通常逮捕いたしました」

去年の大みそか。茨城県水戸市で女性が自宅で血を流して倒れているところを夫が発見し、その後死亡が確認された事件。

亡くなったのは、ネイリストの小松本遥さん（31）。妊娠中でした。

小松本さんは首を刺されていたほか、頭を鈍器のようなもので繰り返しなぐられたとみられています。

大みそかに起きた事件から、約3週間。

茨城県警 坂井刑事部長

「関係者の聴取や被害者のスマートフォン精査等を進めてきたところ、被害者の過去の交際相手として、今回逮捕した被疑者、大内拓実容疑者が浮上しました」

■容疑者自宅の近隣住民は…

殺人の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町に住む会社員、大内拓実容疑者（28）。小松本さんの元交際相手だといいます。

大内容疑者の自宅近くに住む人は…。

大内容疑者の近隣住民

「連休の時に警察が（自宅に）入ってたってうわさ聞いていた。車も押収されて、何かやったのかなと」

──最後に見たのは？

大内容疑者の近隣住民

「いつだろうな。2〜3年みないな。危険物を扱うようなトラックを乗っていたことあった」

──トラック？

大内容疑者の近隣住民

「そういう仕事してたのかな。2〜3年前」

──仕事は真面目？

大内容疑者の近隣住民

「真面目にやってたんじゃないかな。まさか（大内）拓実くんがそういうことをするとは思わない」

■「元カレ」相談しようと警察に匿名で電話

警察によると、大内容疑者と小松本さんは2024年に交際を始めましたが、その年のうちに交際関係を解消。

去年の夏ごろに、大内容疑者は小松本さんに電話やSNSで連絡を試みますが、小松本さんは着信を拒否するなどしたといいます。

また、去年の秋ごろから、大内容疑者は小松本さんの居場所を知人などに聞きまわっていたことも確認されました。

そして、事件の4日前。先月27日の午後4時ごろ、小松本さんが水戸警察署に匿名で電話をかけ「元カレのストーカー行為を相談するとしたらどの課に行けばいいですか？」という趣旨の相談をしたといいます。

担当者は警察署に来るように促しましたが、小松本さんは名前と連絡先を伝えずに電話を切ったということです。

■「事実無根」と容疑を否認

“元カレからのストーカー被害”の訴え。この“元カレ”が、大内容疑者かどうかはまだわかりませんが、この相談電話の4日後、小松本さんは殺害されました。

小松本さんの交友関係や防犯カメラの捜査などから浮上した、大内容疑者。「事実無根で、何も知りません」と、容疑を否認しています。

警察は恋愛感情のもつれによる犯行とみて、詳しい経緯を調べています。