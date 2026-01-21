STARGLOW¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë5000¿Í¤¬½¸·ë¡ª¡¡GOICHI¡ÖºÇ¶¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ç£Ì£Ï£×¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶£²³¬¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ó£ô£á£ò¡¡£×£é£ó£è¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë£Â£Í£Ó£Ç½êÂ°¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¡Ö£Í£Á£Ú£Ú£Å£Ì¡×¤ËÂ³¤¯£³ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡££Â£Í£Ó£Ç¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢£Á£Ä£Á£Í¡Ê£²£°¡Ë¡¢£Ô£Á£É£Ë£É¡Ê£±£¸¡Ë¡¢£Ò£Õ£É¡Ê£±£¸¡Ë¡¢£Ç£Ï£É£Ã£È£É¡Ê£±£¹¡Ë¡¢£Ë£Á£Î£Ï£Î¡Ê£±£¹¡Ë¤Î£µ¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£¹·îÇÛ¿®¤Î¡Ö£Í£ï£ï£î£ã£è£á£ó£å£ò¡×¤Ç¡¢à¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼á¡£¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö£Ó£ô£á£ò¡¡£×£é£ó£è¡×¤ÇÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£µ£°£°£°¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¡Ö£Ó£ô£á£ò¡¡£×£é£ó£è¡×¡Ö£Í£ï£ï£î£ã£è£á£ó£å£ò¡×¡Ö£Í£ù¡¡£Ê£ï£â¡×¤Î£³¶Ê¤òÈäÏª¡£Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢£Ò£Õ£É¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢£Ë£Á£Î£Ï£Î¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÄÉÔ»×µÄ¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡££Ç£Ï£É£Ã£È£É¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¨¤Ð¡¢£Á£Ä£Á£Í¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î¹¬¤»¡££±²ó£±²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢£±¶Ê£±¶Ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂÅ¶¨¤»¤º»à¤Ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£±·î£³£±Æü¡¢£²·î£±Æü¤Ë¤Ï£µ£°£°£°¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê²ñ¾ì¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç¡¢½éÃ±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥Èà£Ó£Ô£Á£Ò£Ç£Ì£Ï£×¡¡£Ä£Å£Â£Õ£Ô¡¡£Ó£È£Ï£×£Ã£Á£Ó£Å¡Ø£×£é£ó£è¡¡£õ£ð£ï£î¡¡£á¡¡£ó£ô£á£ò¡Ùá¤ò³«ºÅ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤ò·Ç¤²¡¢£Á£Ä£Á£Í¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£