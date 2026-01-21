BMSG新星STARGLOW、支えになったSKY-HIの言葉 MAZZELメンバーからの連絡も明かす
【モデルプレス＝2026/01/21】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月21日、都内にてデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催。イベント後、報道陣の囲み取材に応じ、SKY-HIやBMSG所属アーティストに対する感謝を語った。
【写真】BMSG新星デビューイベントが始まる瞬間
デビューにあたりSKY-HIから何かエールをもらったかと聞かれたGOICHI（ゴイチ）は「いやー日頃からだよね？」とメンバーと顔を見合わせ、本当にどの現場でもたくさん現場にも立ち会ってくださって、今日とかも『挑戦が始まるね』みたいな。すごく社長の言葉で緊張が始まる。もうずっと支えてくださって」と感謝を語った。
また、BMSG所属アーティストから何か連絡はあったかと聞かれると、TAIKI（タイキ）は「『今日デビューおめでとう』って例えばMAZZEL（マーゼル）のEIKI（エイキ）くんだったりがわざわざLINEくれたりとかそういうのはあって、めっちゃ嬉しいよねって話をしていました」と8人組ボーイズグループ・MAZZELのメンバー・EIKIからのコメントを明かし笑顔を浮かべていた。
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（通称ラスピ）」から誕生した5人組。RUI（ルイ）、TAIKI、KANON（カノン）、GOICHI、ADAM（アダム）からなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビュー。また、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆STARGLOW、SKY-HIの支えに感謝 MAZZELメンバーから連絡も
◆BMSG新星・STARGLOWって？
