お笑いコンビ・麒麟の川島明さん（46）が2026年1月21日、飲食店のオーダーシステムについての不満をXに投稿した。同日19時時点で2万5000件以上の「いいね」を集めるなど話題になり、「同感です」「分かる」などの声が相次いだ。

注文はスマホ限定「必然的にLINE登録もしてもらうことになりますぜ大将！」

川島さんの投稿は、「『うちはスマホでしか注文できませんし、その際は必然的にLINE登録もしてもらうことになりますぜ大将！』と店の前に書いといてもらえれば入らなかったのに」というもの。

この投稿に対し、共感する声が相次いだ。こうしたシステムの店では、例えば、卓上に設置されたQRコードをスマートフォンで読み込み、店の公式アカウントをLINEに追加。その注文機能から料理をオーダーする仕組みになっている。

具体的な反応としては、「必須なら最初に書いてほしい...」「わかりみが深すぎる」「本当にこの仕組み嫌い」「堂々と書けばいいのに」「LINE必須なら店の前に書いとけ」「LINEの友達増えるの困る...」などの声が寄せられている。