¡Ö학생할인¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ó¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©³ØÀ¸¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö학생할인¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ó¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö학생할인¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ó¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö학생할인¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ó¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸³ä°ú¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö학생할인¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ó¥Ï¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸³ä°ú¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¹âÂ®¥Ð¥¹¤äÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸³ä°ú¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¹ñºÝ³ØÀ¸¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
