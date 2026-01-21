◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）追い切り＝１月２１日、栗東トレセン

惜敗続きに終止符を打つ。ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）はＣＷコースを単走。全身に力みがないスムーズな身のこなしで、６ハロン８４秒９―１１秒６で駆け抜けた。四位調教師は「先週びっしりとやっているんで、今日はサラッと。予定通りです」と順調ぶりを評価した。

芝５戦は未勝利も、ダート転入後に覚醒した。４連勝でオープン入りし、その後は重賞で〈３〉〈２〉〈２〉〈３〉〈２〉着と惜しい競馬が続いている。６キロの馬体減で迎えた前走の浦和記念は、交通渋滞による輸送の遅延など、マイナスの条件が重なった。指揮官は「いつもの感じじゃない。距離も２０００メートルで競馬自体に元気がなかった」と悔しさをにじませた。

仕切り直しの一戦となる。馬場を横切る黒光りのシャープな馬体からは、充実感があふれ出す筋肉も兼ね備えていた。トレーナーも「リフレッシュできているし、プラス体重で本来の体で行けるよ」と手応えをつかんでいる。「あとはもう勝ち運だけ。勝てる力は十分ある馬。今年は飛躍の年にしてほしい」。６度目の重賞挑戦で、タイトルをものにする。