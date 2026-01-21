◆第５２回ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３（船橋・ダート１８００メートル、良）

２４年に３歳ダート３冠競走の前哨戦の一つとして整備され、３回目を迎えた交流重賞は、単勝１・８倍の１番人気で戸崎圭太騎手騎乗のフィンガー（牡、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が大外枠を克服し、最後の直線で抜け出して、未勝利勝ちからの２連勝で重賞初制覇を飾った。ＪＲＡ勢の勝利は２４年アンモシエラ、２５年メルキオルに続く３連勝。１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井・ダート１８００メートル）へ名乗りを上げた。勝ち時計は１分５５秒４。

１馬身半差の２着は３番人気のカタリテ（高杉吏麒騎手）、３着には２番人気のチャーリー（御神本訓史騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（フィンガー＝１着）「スタートを出てからも速いほうなので、前めで競馬しようと思っていました。ただ、内から主張してきたので行かせて、馬のリズムをと思って乗せてもらいました。前半、遅かったので走る気がすごいなという手応えでしたが、向こう正面からリラックスしてくれて、比較的いいリズムでいけました。（道中でペースが速くなったが）力を持っているので対応出来ました。初勝利が２着続きで遅くなってしまいましたが、能力を感じていて、前走が強い勝ち方でした。こうやって重賞レースで勝つことができて、さらに楽しみになりました」