»³¾åÅ°Ìé¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ï¡ÖÉÔ¶ø¤À¤¬¼à¤á¤Ê¤¤¡× ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ï¤Ê¤¼Ìµ´üÄ¨Ìò¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡ãÈ½·è¾ÜÊó¡ä
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¿Í¡Ê45¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¡ÊºÛÈ½Ä¹¡§ÅÄÃæ¿°ì¡¢ºÛÈ½´±¡§²¬ÅÄÂî¡¢ÊÆÅÄµþ²Ö¡Ë¤Ï1·î21Æü¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
·º¤Î½Å¤µ¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤¬Ìµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡Ö½Å¤¯¤Æ¤âÄ¨Ìò20Ç¯¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¼Â¾å¤Î¡Ö½ª¿È·º¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÌµ´üÄ¨Ìò¡×¤ò¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï¤Ê¤¼ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¡£ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Æþ¼ê¤·¤¿È½·èÍ×»Ý¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÍýÍ³¤ÈÇØ·Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ü»¦¿Í¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡¢¼ç¤ÊÁèÅÀ¤ÏÎÌ·º
»³¾åÈï¹ð¿Í¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿ºáÌ¾¤Ï¡¢»¦¿Í¡¢½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡°ãÈ¿¡¢²ÐÌôÎà¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¢·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Î·×5¤Ä¤Îºá¤ËµÚ¤Ö¡£
Èï¹ð¿Í¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¤è¤ë¹â³Û¸¥¶â¤Ê¤É¤¬¡¢»ö·ï¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤¬Âç¤¤ÊÏÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ç¤ÊÁèÅÀ¤ÏÎÌ·º¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Ä¨Ìò·º¤È¶Ø¸Ç·º¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¡Ö¹´¶Ø·º¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿·ºË¡²þÀµ¤è¤êÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢»³¾åÈï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¹´¶Ø·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎÄ¨Ìò·º¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ï¡¢Ì¤·è¸ûÎ±800Æü¤ò·º´ü¤Ë»»Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡üÁèÅÀ¤È¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ
Âè1¡¡ÁèÅÀ
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢
¼êÀ½3½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤¬½ÆË¤Åá·õÎà½ê»ýÅù¼èÄùË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ý½Æ¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤±¤ó½Æ¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì³ºÅö¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡ÊÁèÅÀ¡¡Ë¡¢ ¢¼êÀ½5½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1¡¢¼êÀ½¥Ñ¥¤¥×½Æ¡¢¼êÀ½9½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¡¢¼êÀ½5½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ2¡¢¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¡¢¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Î³Æ½Æ¤¬½ÆÅáË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾®¸ý·ÂË¤¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡ÊÁèÅÀ¢¡Ë
¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2¡¡È½ÃÇ 1 ÁèÅÀ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë ÄêµÁÅù
½ÆÅáË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ý½Æ¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤±¤ó½Æ¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¸ªÉÕ¤±¤»¤º¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÌô½Æ¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢¿Í¤Î»¦½ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤ò»Ø¤¹¤È²ò¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÃÊÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë »ö¼ÂÇ§Äê
¥¢¡¡¼êÀ½3½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ï½Æ¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î¹½Â¤Åù¤Ï¡¢Á´Ä¹¤¬Ìó32.3¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Éý¤¬Ìó8.5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢½ÅÎÌ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µÚ¤Ó¼ÂÊñÍÍ¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬Ìó1737.2¥°¥é¥à¡¢½Æ¿ÈÄ¹¤¬Ìó20.1¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é20.2¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Æ¿È¸ý·Â¤¬Ìó12.5¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é12.7¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬½Æ¿È¤Î²¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢½ÆÇÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î´Ö¡ÊÂæºÂ¤Î²¼ÉÕ¶á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3ËÜ¤Î½Æ¿È¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä½ÆÇÄ¤ò½ü¤¯ËÜÂÎÉôÊ¬¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¹õ¿§¥Æ¡¼¥×¤Ç²¿½Å¤Ë¤â´¬¤«¤ì¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ·ï½Æ¤Î½ê¸«¡¢¹½Â¤µÚ¤Ó¤½¤Î¼ÂºÝ¤Î·Á¾õÅù¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢ËÜ·ï½Æ¤Ï¡¢¸ªÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÈÌÅª¡¦Ê¿¶ÑÅª¤ÊÂÎ³Ê¤ÎÀ®¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È¯¼ÍÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï½Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½Å¿´¤¬½Æ¤Î¤ä¤äÁ°´ó¤ê¡Ê½Æ¿È´ó¤ê¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Á°µ¥×¥Ã¥·¥å¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë»Ø¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ï½Æ¤ò¤è¤ê°ÂÄê¤·¤ÆÊÒ¼ê¤ÇÊÝ»ý¤·¡¢È¯¼Í¤ÎÁàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï½Æ¤Ï¾åµ¡Ê1¡Ë¤Î¡Ö¸ªÉÕ¤±¤»¤º¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¡£
¥¤¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ËÜ·ï½Æ¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ëºÝ¤ÎÀµ³ÎÀ¤äÈ¯¼Í¤Î°ÂÄêÀ¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢È¯¼Í¤ÎÈ¿Æ°¤¬¤â¤¿¤é¤¹¾×·â¤ò¤è¤êÀ©¸æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢E¾Ú¿Í¤ÎÀâÌÀ¡ÊÂè6²ó¸øÈ½¡¦Æ±¿Í¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌäÄ´½ñ¡Ë¤«¤é¤â¡¢È¯¼Í¤ÎÈ¿Æ°¤Ë¤è¤ê¾È½à¤òÄê¤á¤¿Êý¸þ¤«¤éÂç¤¤¯°ï¤ì¤ÆÃÆ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ·ï½Æ¤Î¼ÂºÝ¤Î·Á¾õÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢È¯¼Í¤¹¤ë¼Ô¤¬¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾×·â¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÊÝ»ý¤È¤¤¤¦´Ê°×¤ÊÆ°ºî¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÇ½¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾åµ¡Ê1¡Ë¤Î¡Ö¸ªÉÕ¤±¤»¤º¡¢ÊÒ¼ê¤ÇÊÝ»ý¤·¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¡Ö·ý½Æ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤±¤ó½Æ¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¾åµ¤ÎÇ§Äê¤ÏË¸¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¦¡¡¤½¤·¤Æ¡¢E¾Ú¿Í¤Î¾Ú¸ÀÆâÍÆµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î´Ø·¸¾Úµò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÜ·ï½Æ¤¬¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤¬¿Í¤ò»¦½ý¤¹¤ë¤ËÂ¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁõÌô½Æ¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢¿Í¤Î»¦½ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÇ§Äê¤Ç¤¤ë¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï½Æ¤Ï¡¢¾åµ¡Ê1¡Ë¤ÎÍ×·ï¤ò¤¤¤º¤ì¤âËþ¤¿¤¹¤Î¤Ç¡¢½ÆÅáË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ý½Æ¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤±¤ó½Æ¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
2 ÁèÅÀ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë½ÆÅáË¡¾å¤Î¡ÖË¤¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¾å¤Î¡ÖË¤¡×¤Î´Ø·¸ÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÆÅáË¡¤Ï¡¢½ÆË¤Åù¤Î½ê»ý¡¢»ÈÍÑÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë´í³²Í½ËÉ¾åÉ¬Í×¤Êµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡ÊÆ±Ë¡1¾ò¡Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝÅù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ÆË¤¤ò´Þ¤àÉð´ï¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù¤òµ¬À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡ÊÆ±Ë¡1¾ò¡Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¹Ô°ÙÅù¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÆË¤¤ÎÍ¤¹¤ë´í¸±À¤ËÃåÌÜ¤·¤ÆÉ¬Í×¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Êµ¬À©¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝÅù¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ñ»Ý¡¦ÌÜÅª¤ò¶¦ÄÌ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎË¡Î§¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤¡×¤ÎÄêµÁµÚ¤ÓÍ×ÁÇ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Î¸ÂÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÃÊÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¡ÖË¤¡×¤Î°ÕµÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ëÉð´ï¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö½ÆË¤¡×¤Î°ì¼ï¤È¤·¤Æ¡ÖË¤¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¾å¡¢¡ÖË¤¡×¤Ï¡¢Ç÷·âË¤¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ý·Â¤ÎÂç¾®¤Ë¤è¤êÊ¬Îà¤¬¤µ¤ì¡¢¸ý·Â¤ÎºÇ¤â¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤¬¡Ö¾®¸ý·ÂË¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤Ï¡Ö¸ý·Â¤¬20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å40¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Î½ÆË¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§2¾ò1¹à1¹æ¸ý¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ò¤·¤¿½ÆÅáË¡¤ÈÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Î¼ñ»Ý¡¦ÌÜÅª¤ä¡¢Æ±Ë¡µÚ¤ÓÆ±Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾åµ¡ÖË¤¡×¤Î·Á¾õÅù°Ê³°¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍ×ÁÇÅù¤¬ÆÃÃÊÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢½ÆÅáË¡µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤¡×¤È¤Ï¡¢¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ëÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÁõÌô½ÆË¤¡Ê½ÆÅáË¡2¾ò1¹à¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¸ý·Â20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤È¤ÎÍ×ÁÇ¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÂ¤ê¤ë¤È²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡ËÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¡ÖË¤¡×¤Î²ò¼á¤È¤·¤Æ¡¢½ÆË¤¤Î¤¦¤Á¡Ö¸ý·Â20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾·Â20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¸ý·ÂÃÆ¡ÊË¤ÃÆ¡Ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¶¯Âç¤ÊÇË²õÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡¢½ÆÅáË¡¾å¡¢¡ÖË¤¡×¤ò´Þ¤à¡Ö·ý½ÆÅù¡×¤¬¸·½Å¤Ë½èÈ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÎà·¿Åª´í¸±À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖË¤¡×¤Ë¤â¸ÇÍ¤ÎÆÃÀ¡¦´í¸±À¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢½ÆÅáË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·ý½ÆÅù¡×¤äÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö½ÆË¤¡×¤Ï¡¢4¤Ä¤ÎÎà¡¦·¿¡ÊË¤¡¢·ý½Æ¡Ê¤±¤ó½Æ¡Ë¡¢µ¡´Ø½Æ¡¢¾®½Æ¡Ë¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎà·¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÒÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ä´í¸±À¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë·Á¾õÅù¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡µÚ¤ÓÆ±Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ï¡¢¡ÖË¤¡×¤Î·Á¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¸ý·Â¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹½Â¤¤ä°ÒÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×·ï¡¦Í×ÁÇ¤Ï²¿¤éµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã½Å¤¹¤Ù¤º¬µò¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢E¾Ú¿Í¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ý·Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤ÆÈ¯¼Í¤Ç¤¤ë²ÐÌô¤ÎÎÌ¤äÃÆ´Ý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¡¢°ÒÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡ÊÂè6²ó¸øÈ½¡¦Æ±¿Í¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌäÄ´½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖË¤¡×¤Ï°ìÄê¤ÎÂç¤¤µ¤Î¸ý·Â¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¶¯ÅÙ¤Ê°ÒÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾·Â20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË¤ÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¤ÃÆ´Ý¤òÊ£¿ôÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´í¸±À¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÆË¤¤Î¸ý·Â°Ê³°¤Î¹½Â¤¤ä°ÒÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×·ï¡¦Í×ÁÇ¤ò¤¤¤¦ÊÛ¸î¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢½ÆÅáË¡¤Ê¤É¤Î¼ñ»Ý¡¦ÌÜÅª¤Ë¹çÃ×¤»¤º¡¢ºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê4¡Ë ·ëÏÀ
4½Æ¿È»þµÚ¤Ó2½Æ¿È»þ¤Î³Æ¼êÀ½½Æ¤Î¸ý·Â¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â20¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡¢¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤½¤Î°ÒÎÏ¤¬¿Í¤ò»¦½ý¤¹¤ë¤ËÂ¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¾Úµò¤«¤éÌÀ¤é¤«¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê¾å¤Î³Æ¼êÀ½½Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½ÆÅáË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤¡×µÚ¤ÓÉð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾®¸ý·ÂË¤¡×¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¾åµÂè1¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç¤Ï¡Ö¾®¸ý·ÂË¤¡×³ºÅöÀ¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡üË¡Îá¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ
ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢È½¼¨Âè4¤Î1µÚ¤ÓÂè5¤Î1¤Î·ý½ÆÅù¤ÎÈ¯¼Íºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È½¼¨Âè4¤Î2µÚ¤ÓÂè5¤Î2¤Î·ý½ÆÅù¤Î²Ã½Å½ê»ý¹Ô°Ù¡Ê·ý½ÆÅù¤òÅ¬¹ç¤¹¤ë¼ÂÊñÅù¤È¶¦¤Ë·ÈÂÓ¡¢ÊÝ´ÉÅù¤·¤Æ½ê»ý¤¹¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤Ï¡¢È¯¼Íºá¤ÈÆ±¤¸Æü»þ¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢È¯¼Íºá¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ý½ÆÅù¤Î²Ã½Å½ê»ýºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢·ý½ÆÅù¤Î²Ã½Å½ê»ýºá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´í¸±Êª¤Ç¤¢¤ë·ý½ÆÅù¤ÈÅ¬¹ç¼ÂÊñÅù¤¬¶¦¤Ë¹Ô°Ù¼Ô¤Î¼ÂÎÏ»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤é¤¬°ÜÆ°¡¢Î®ÄÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤½¤Î´í¸±¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñÅª´í¸±¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ã½Å½ê»ý¤ò½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Ã½Å½ê»ýºá¤Î¼ñ»Ý¤äÊÝ¸îË¡±×¤ÏÈ¯¼Íºá¤È´°Á´¤ËÆ±°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ã½Å½ê»ýºá¤¬È¯¼Íºá¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ô¤Îºá¤Î¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢·ý½ÆÅù¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤È¡¢·ý½ÆÅù¤ÈÅ¬¹ç¼ÂÊñÅù¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼ÂÎÏ»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¬Æ±¤¸Æü»þ¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÌ¡¹¤Î¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ý½ÆÅù¤Î²Ã½Å½ê»ýºá¤ÏÈ¯¼Íºá¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾ºá¤¬À®Î©¤·¡¢Ê»¹çºá¤ò¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¡ÊÍ×»Ý¡Ë
Âè1 ¤Ï¤¸¤á¤Ë
ËÜ·ï¤ÎÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤ËºÝ¤·¡¢¤Þ¤º¡¢ÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÈ½¼¨Âè5¤Î1¡¢2¤Ë·¸¤ë»ö·ï¡Ê°Ê²¼¡ÖÀ¾Âç»û»ö·ï¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¤½¤ÎÂ¾¤Î³Æ¸øÁÊ»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡µÚ¤Ó·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ð¾õ´Ø·¸»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¼çÊ¸µºÜ¤ÎÎÌ·º¤ò·èÄê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¡£
Âè2 À¾Âç»û»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1¡¡À¾Âç»û»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¾Úµò¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë»ö¼Â¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê°Ê²¼¡ÖÈï³²¼Ô¡×¤È¤Ï¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ò»Ø¤¹¡Ë¡£
¡Ê1¡Ë »¦¿ÍµÚ¤Ó½ÆÅáË¡°ãÈ¿¡Ê·ý½ÆÅùÈ¯¼Í¡Ë¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¡¡À¾Âç»û»ö·ï¤ÎÈÈ¹Ô¸½¾ì¡ÊÈ½¼¨Âè5¤Î1µºÜ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßÅìÂ¦Ï©¾å¡£°Ê²¼¡¢Âè2¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Ë±ä¤Ó¤ëÆ»Ï©¤ÈËÌÂ¦¤Ë±ä¤Ó¤ëÆ»Ï©¤È¤Î»°ºµÏ©¸òº¹ÅÀ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¼¥Ö¥é¥¾¡¼¥óÉÕ¶á¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎËÌÂ¦Ä¾¶á¤Ë¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Ë¤«¤±¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÌ¸þ¤¤Ë»ÔÆ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»ÔÆ»¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤Ï¡¢³¹Ï©¼ù¤ò¶´¤ó¤ÇÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÊâÆ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¾åµÊ£¹ç»ÜÀßÅù¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»ÔÆ»¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤â¡¢³¹Ï©¼ù¤ò¶´¤ó¤ÇÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÊâÆ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤Ï¡¢F±Ø¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±±ØÁ°¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¾è¹ß¾ì¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯7·î8Æü¡¢Âè26²ó»²µÄ±¡µÄ°÷ÄÌ¾ïÁªµó¤Î±þ±ç±éÀâ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢Æ±Æü¸áÁ°11»þ28Ê¬º¢¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ËÌÂ¦ÊýÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ±éÀâ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¦¡¡Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤ò¹õ¿§¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý»²¤·¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎÆîÂ¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤äËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¾õ¶·Åù¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±½Æ¤Ï»¶ÃÆ¤òÈ¯¼Í¤·ÆÀ¤ë½Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢2¤Ä¤Î½Æ¿È¤Ë¡¢»¶ÃÆ2È¯¡Ê1È¯¤¢¤¿¤ê¤Î¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ô¤Ï6¸Ä¡Ë¤ä²ÐÌôÅù¤òÁõÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢ÃÆ´Ý¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤·¤ÆÊ¿¶Ñ200¥¸¥å¡¼¥ë¥Ñ¡¼Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯¼ÍÃÏÅÀ¤Î4¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¸ü¤µ4¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Ëç´ÓÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¸åÆü¤ÎÈ¯¼Í¼Â¸³Åù¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¡¡Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬º¢¡¢Æ±¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤«¤é¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÆîÂ¦¤ÎÅìÀ¾¤Ë±ä¤Ó¤ëÆ»Ï©¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÌó6.9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¿Í¤Î¾åÈ¾¿ÈÉÕ¶á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤é»¶ÃÆ1È¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÇúÈ¯²»¤ËÈ¿±þ¤·¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤ËÂÎ¤ò¤ä¤ä²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤¬À¾Â¦¤ò¸þ¤¤¤¿ÂÎÀª¡ÊÈï³²¼Ô¤Îº¸È¾¿È¤¬Èï¹ð¿ÍÂ¦¤Ë¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢1¼ÍÌÜ¤ÎÈ¯¼Í¤«¤é¿ôÉÃ¸å¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÌó5.3¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»¶ÃÆ1È¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£
¥ª¡¡Èï¹ð¿Í¤¬È¯¼Í¤·¤¿³Æ»¶ÃÆÆâ¤ÎÃÆ´Ý¤Î¤¦¤Á¡¢2È¯¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1È¯¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Îº¸¾åÏÓÉô¤«¤éÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸Âç¶»¶Ú¤ò´Ó¤¡¢º¸±¦º¿¹ü²¼Æ°Ì®¤òÂ»½ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢±¦¶»¹ÐÆâ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î1È¯¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î±¦Á°·ÛÉô¤«¤éÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢±¦Âç¶»¶Ú¤òÄÌ¤Ã¤Æ±¦¾åÏÓ¹ü¤Ø»ê¤ê¡¢Æ±¹ü¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤è¤ë½Æ·â¤«¤éÌó5»þ´Ö30Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î½èÃÖ¤Î¾õ¶·Åù¤Ë´Õ¤ß¤ë¤È¡¢½Æ·âÄ¾¸å¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÆÆ¤Ç¤Û¤ÜÂ¨»à¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡Ë ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Î¼þ°Ï¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¡¡ËÜ·ïÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎËÌÅìÂ¦ÊâÆ»¾åµÚ¤ÓËÌÀ¾Â¦ÊâÆ»¾å¤Ë¤Ï¡¢¹ç·×Ìó300¿Í¤ÎÄ°½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é1¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¤¤¿»²µÄ±¡µÄ°÷¸õÊä¼Ô¡Ê±þ±ç±éÀâ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢ÆàÎÉ»ÔÄ¹¡¢¹ñ²ñµÄ°÷µÚ¤ÓÃÏÊýµÄ°÷Åù¤ÎÁªµó´Ø·¸¼ÔÊÂ¤Ó¤Ë·Ù¸î°÷¤¬Ê£¿ôÌ¾¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¡Èï¹ð¿Í¤¬È¯¼Í¤·¤¿ÃÆ´Ý¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¡ÊÃÆ´Ý¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡Ë¤äÃÆ´Ý¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëº¯À×¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎËÌÂ¦ÊýÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸åÆü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤¬È¯¼Í¤·¤¿1¼ÍÌÜ¤Î»¶ÃÆÆâ¤ÎÃÆ´Ý6È¯¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤ÏÌ¿Ãæ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2È¯¤ÏËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎËÌÂ¦Ä¾¶á¤Î²£ÃÇÊâÆ»ÉÕ¶á¡ÊÈï³²¼Ô¤ÎÅÐÃÅ¤·¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤«¤é¸«¤ÆËÌÂ¦ÀµÌÌÉÕ¶á¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¿§¤Î¤Ü¤ê´ú¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢1È¯¤ÏËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÎËÌÂ¦Æ»Ï©¤ËÃó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹Àë¼Ö¡Ê1¼ÍÌÜ¤ÎÈ¯¼Í°ÌÃÖ¤«¤éÌó28.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢2¼ÍÌÜ¤ÎÈ¯¼Í°ÌÃÖ¤«¤éÌó27.1 ¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¡Ë¤Î¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ßÀ½¾ÈÌÀ¥«¥Ð¡¼¤ò´ÓÄÌ¤·¡¢1È¯¤Ï³ÆÈ¯¼Í°ÌÃÖ¤«¤éÌó90¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¾åµÊ£¹ç»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼·úÊª¤ÎALC¡Ê·ÚÎÌµ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë À½¤Î³°ÊÉ¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2¼ÍÌÜ¤Î»¶ÃÆÆâ¤ÎÃÆ´Ý6È¯¤Î¤¦¤Á¡¢2È¯¤Ï¾åµ¤Î¤È¤ª¤êÈï³²¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ä¤ë4È¯¤ÎÃÆ´Ý¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò»¤²á¤·¤¿¤êÈï³²¼Ô¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷µ¾Ï¤òÂ»²õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾å¡¢Èï³²¼Ô¤Î¸åÊý¡ÊËÌÂ¦ÊýÌÌ¡Ë¤ËÈô¤Ó¡¢¾åµÀÖ¿§¤Î¤Ü¤ê´úÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤Ü¤ê´ú¤ò´ÓÄÌ¤·¡¢¤¦¤Á2È¯¤¬¾åµ³¹Àë¼Ö¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½´ÇÈÄ¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¡£
2 °Ê¾å¤Î»ö¼ÂÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡Ë »¦¿Í¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¡¡Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ãæ¤Ç¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¼«¤é¶á¤Å¤¯¤È¡¢Æ±¿Í¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿õÍ×Éô¤Ç¤¢¤ë¾åÈ¾¿È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢»¶ÃÆ½Æ¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤ò2²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
½Æ´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î·ä¤òÁÀ¤¤¡¢ÇØ¸å¤«¤éÈï³²¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤ÏÈÜÎô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼Â¸³·ë²ÌÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Æ±½Æ¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢ÃÆ´Ý¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë´ð½à¤È¤Ê¤ë20¥¸¥å¡¼¥ë¥Ñ¡¼Ê¿Êý¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¸ü¤µ4¥ß¥ê¤Î¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤ò2Ëç´ÓÄÌ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤Ê»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¸½¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¡¢ÈïÃÆÄ¾¸å¤«¤éÈó¾ï¤Ë½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ê¤ë¤Û¤É¤ÎÃ×Ì¿½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÃÆ´Ý¤Î¤¦¤Á1¸Ä¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Î¹ü¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÅö¹Å¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ë±¦¾åÏÓ¹ü¤Ë¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±¹ü¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡¢Æ±½Æ¤Î°ÒÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤¬È¯¼Í¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÃÆ´Ý¤¬¡¢³¹Àë¼Ö¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½´ÇÈÄ¤ä¾ÈÌÀ¥«¥Ð¡¼¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÅöÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë·úÊªÊÉÌÌ¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Æ±½Æ¤Î°ÒÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë»ö¾ð¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥¦¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤ò´Þ¤à³Æ¼êÀ½½Æ¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÈÎ¤Î·ý½ÆÅù¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁêÅöÄã¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÉ¬¤º¤·¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ý¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿»ö¾ðÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¾åµ³Æ¼êÀ½½Æ¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î·ý½Æ¤ÈÆ±ÅùÄøÅÙ¤Î°ÒÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´í¸±À¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ³Æ¼êÀ½½Æ¤Î»î¼Í¼Â¸³¤ä²þÎÉ¹Ô°ÙÅù¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Ç¤¢¤ì¤Ð20¤Ê¤¤¤·30¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸ü¤µ¤Î¹çÈÄ¤ò´ÓÄÌ¤Ç¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÇÍÑ¤¤¤¿¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý¤ÎÈï¹ð¿Í¤Î¶¡½ÒÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢»î¼Í¾õ¶·¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÆâÍÆÅù¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Èï¹ð¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊÅù¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾åµ³Æ¼êÀ½½Æ¤¬¹â¤¤°ÒÎÏ¤ä»¦½ýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò´ðÁÃ¤Å¤±¤ë»ö¼Â¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½ÅÂç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤ÎºÊ¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ËÈï³²¼Ô¤Î»à¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿Âç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ý½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ê2¡Ë ·ý½ÆÅù¤ÎÈ¯¼ÍµÚ¤Ó½ê»ý¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¡¡Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ìó300¿Í¤â¤ÎÂçÀª¤ÎÄ°½°¤¬Ì©½¸¤·¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤âÈï³²¼Ô¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ëËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»¶ÃÆ½Æ¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Æ±¥Ñ¥¤¥×½Æ¤òÃÆ´ÝÅù¤È¶¦¤Ë½ê»ý¤·¤¿¡£
Æ±½Æ¤Î°ÒÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤¬¼þ°Ï¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤ÖËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¾õ¶·Åù¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÀÅ²º¤ä°ÂÁ´¤òÂç¤¤¯¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤¬È¯¼Í¤·¤¿ÃÆ´Ý¤ÏËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Î¾ì½ê¤ËÃåÃÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÃÆ´Ý¤Îµ°Æ»¤ÏALC¡Ê·ÚÎÌµ¤Ë¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡ËÀ½¤Î³°ÊÉ¤Ë¤á¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÁêÅö¤Ê°ÒÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÈ¯¼Í°ÌÃÖ¤«¤é¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯¼Í¹Ô°Ù¤Î´í¸±À¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ï¸òÄÌµ¬À©Åù¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÆ´Ý¤¬ÅþÃ£¤·¤¿³¹Àë¼ÖÉÕ¶á¤Ë¤â¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤é¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Èï³²¼Ô°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ËÃÆ´Ý¤¬Åö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÎÈÈ¹ÔÄ¾¸å¤ÎËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Êº®Íð¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¼Ô¤é¤Ë¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿ÅÀ¤â·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2²ó¤ÎÈ¯¼Í¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤ªÎ©¤ÁÂæ¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¾åÈ¾¿È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é·â¤Á¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤äÃÆ´Ý¤Îµ°Æ»¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ËÃÆ´Ý¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ý¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¶¡½ÒÆâÍÆ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿½ô»ö¾ðÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Èï¹ð¿Í¤ä¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¶öÁ³¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ìÉÕ¶á¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Èï³²¼Ô°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤¬ÈïÃÆ¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤é¡¢¾åµ¥¢¤Î´í¸±À¤ÎÉ¾²Á¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
3 ¾®³ç
°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç°¼ÁÀ¤Î¹â¤¤ÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤Ë¤è¤Ã ¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¤ÎÀÅ²º¤ä°ÂÁ´¤âÂç¤¤¯¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤¿·ë²Ì¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè3 À¾Âç»û»ö·ï°Ê³°¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1¡¡À¾Âç»û»ö·ï°Ê³°¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¾Úµò¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë»ö¼Â¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê1¡ËÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢½¡¶µÃÄÂÎG¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ2Ç¯12·îº¢¤«¤é¡¢ºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ò½ç¼¡¹ØÆþ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼êÀ½½Æ¤ÎÀ½ºîÊýË¡Åù¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÈï¹ð¿ÍÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¼êÀ½½Æ¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè1¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯2·îº¢¤«¤é¤Ï¡¢¹õ¿§²ÐÌô¤Î¸¶ÎÁ¤äÆ»¶ñ¤ò½ç¼¡¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤Î¤¿¤á¤ËÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾å¡¢¹õ¿§²ÐÌô¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè2¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯12·îº¢¤«¤éÎáÏÂ4Ç¯6·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢´°À®¤·¤¿³Æ¼êÀ½½Æ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÒÎÏÅù¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î»³Ãæ¤Ë¤¢¤ë»ñºàÃÖ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤é¤ò»î¼Í¤·¤Æ¡¢²ÐÌôÎà¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè3¤Î³ÆÈÈ¹Ô¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë ¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¸åµÂè4¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èï³²¼Ô¤Î½±·â¤¬G¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤«¤éÀ¸¤¸¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢À¾Âç»û»ö·ïÁ°Æü¤ÎÎáÏÂ4Ç¯7·î7Æü¡¢G¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤¬Æþµï¤¹¤ëÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥Ó¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç»¶ÃÆ¤ò1²óÈ¯¼Í¤·¡¢Æ±¥Ó¥ë¤òÂ»²õ¤¹¤ëÈï³²¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè4¤Î³ÆÈÈ¹Ô¡Ë¡£
¡Ê3¡Ë ¤½¤·¤Æ¡¢À¾Âç»û»ö·ï¸å¤ÎÅö»þ¤ÎÈï¹ð¿ÍÊý¤ÎÁÜº÷º¹²¡¼êÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤¬À½Â¤¤·¤¿¼êÀ½½Æ6ÃúµÚ¤Ó¹õ¿§²ÐÌô¤ò¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè6¤Î³ÆÈÈ¹Ô¡Ë¡£
2 °Ê¾å¤Î»ö¼ÂÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡Ë È½¼¨Âè1¡¢Âè2¡¢Âè3µÚ¤ÓÂè6¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢½Æ¿È¤ÎÄ¹¤µ¡¢ÂÀ¤µ¡¢ÁÇºàµÚ¤Ó¿ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¹ç·×7Ãú¤Î¼êÀ½½Æ¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹õ¿§²ÐÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À½Â¤ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¹ç·×Ìó2.2¥¥í¥°¥é¥à¤â¤ÎÂçÎÌ¤Î¹õ¿§²ÐÌô¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¼êÀ½½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»î¼Í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¤µ¤»¤Æ¤½¤ÎÃÆ´Ý¤Î´ÓÄÌÅÙ¹ç¤¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤Î°ÒÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½Æ¤Î°ÒÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï³Æ½Æ¤Î°ÒÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¹â¤¤»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¼êÀ½½ÆÅù¤òºî¤ê½Ð¤·¤ÆÊÝ´ÉÅù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ë»¦¿ÍµÚ¤ÓÈ¯¼Í¹Ô°Ù¤Î´í¸±À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉ¸Åª¤òÈï³²¼Ô¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿»þ´ü¤ÏÀ¾Âç»û»ö·ï¤ÎÄ¾¶áº¢¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢É¸Åª¤È¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò³Î¼Â¤Ë»¦³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤ä½àÈ÷¤ÏÌó1Ç¯È¾¤â¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»¦¿Í¹Ô°Ù¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤Î¸ÂÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·×²èÀ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢È½¼¨Âè1¡¢Âè2¡¢Âè3µÚ¤ÓÂè6¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢´í¸±À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢³Æ¼êÀ½½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¼Â¸³·ë²ÌÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â½½Ê¬¤Ê»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢³Æ¼êÀ½½Æ¤ÎÀ½Â¤¤ä½ê»ý¼«ÂÎ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ìÄê¤Î´í¸±À¤òÍ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹õ¿§²ÐÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î½ê»ýÎÌ¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤äÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤ä½ê»ý¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¤³¤ì¤é¤Ë°ú²Ð¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¾ì¹çÅù¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¸½¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±Åù¤ËÈï³²¤¬µÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê2¡Ë ¤µ¤é¤Ë¡¢È½¼¨Âè4¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ý½ÆÅùÈ¯¼Í¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÕ¶á¤Ë½»ÂðÅù¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢°ÒÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¼êÀ½½Æ¤ÇÃÆ´Ý¿ôÈ¯¤¬Æþ¤Ã¤¿»¶ÃÆ1²ó¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´í¸±À¤¬Äã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢Â¾¼Ô¤Ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â´°Á´¤Ë¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÇúÈ¯²»¤Ë¤è¤êÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿»Ý¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¥Ó¥ë¤òÂ»²õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë½êÍ¼Ô¤Ë¤ÏÌó92Ëü±ß¤Îºâ»ºÅªÂ»³²¤âÀ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤â·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
3 ¾®³ç
¾åµ»ö¾ðÅù¤Ë´Õ¤ß¤ë¤È¡¢À¾Âç»û»ö·ï°Ê³°¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÇÍ¤Î´í¸±À¤ä°¼ÁÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö·ï¤¬À¾Âç»û»ö·ï¤Î´í¸±À¤ä°¼ÁÀ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢ÎÌ·ºÉ¾²Á¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁê±þ¤Ë¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè4 ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡µÚ¤Ó·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1¡¡Èï¹ð¿Í¤¬ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°ÞÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈï¹ð¿ÍµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¶¡½Ò¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê°Ê²¼¡ÖÉã¡× ¡ÖÊì¡×¤Ê¤É¤ÎÂ³ÊÁ¤ÎµºÜ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈï¹ð¿Í¤«¤é¸«¤¿´Ø·¸À¤ò¼¨¤¹¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ÏÆÃÃÊÁè¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¾Úµò¤È¤âÆÃ¤ËÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤òÁ°Äó¤ËËÜ·ï¤ÎÎÌ·º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê1¡Ë Èï¹ð¿Í¤¬ÍÄ¾¯¤Îº¢¡¢Éã¤¬¼«»¦¤·¡¢Êì¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤¿·»¤Ë¤«¤«¤ê¤¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Êì¤Ï¡¢Ê¿À®3Ç¯¡Ê1991Ç¯¡Ëº¢¡¢G¤ËÆþ¿®¤·¡¢Éã¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹ç·×5000Ëü±ß¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êì¤Ï¡¢G¤ËÆþ¿®¸å¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¡¢´Ú¹ñ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÊìÊýÁÄÉã¡¢Êì¡¢·»µÚ¤ÓËå¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¤ÎG¤Ø¤ÎÆþ¿®¤¬²ÈÂ²¤ËÈ¯³Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢G¤ò¿®¶Ä¤¹¤ëÊì¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÁÄÉã¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓëÚ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤Ï¡¢G¤ËÂÐ¤·¡¢1000Ëü±ß¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Ï¡¢Ê¿À®10Ç¯¡Ê1998Ç¯¡Ë¤ËÉÂ»à¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡¢Ê¿À®11Ç¯¡Ê1999Ç¯¡Ëº¢¡¢ÁÄÉã¤Î°ä»º¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¸¶»ñ¤ËG¤Ë¹ç·×4000Ëü±ß¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Èï¹ð¿Í¤ò´Þ¤à»Ò¤é¤Ë¤Ï¡¢¾åµÇäµÑ¤¬¸¥¶â¤Î¤¿¤á¤È¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê2¡Ë Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ê¿À®11Ç¯¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Ê¿À®14Ç¯¡Ê2002Ç¯¡Ëº¢¤Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤·¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤¿¡£Êì¤Ï¡¢¤³¤Îº¢¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑÅù¤Ëµç¤·¤Æ¡¢ÇË»º¼êÂ³¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ê¿À®17Ç¯¡Ê2005Ç¯¡Ëº¢¡¢¼«¿È¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¡¢¼«»¦¤Î¾ì¹ç¤ÎÌÈÀÕ´ü´ÖÅù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢Êì¤é¤È¤ÎÆ±µï¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Î¼«»¦Ì¤¿ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉãÊý¿ÆÂ²¤¬Êì¤Î¸¥¶âÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êì¤Ï¡¢Ê¿À®17Ç¯¡Ê2005Ç¯¡Ëº¢°Ê¹ß¡¢G¤«¤é¹ç·×Ìó5000Ëü±ß¤ÎÊÖ¶â¤òÊ¬³ä¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏÌó10Ç¯Â³¤¤¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¡¢Ê£¿ô¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Êì¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤Î°ä»º¤ò¸¥¶â¤Î¤¿¤á¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡ÊÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¸¶°ø¤¬Êì¤Î¤¦¤½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ºÆÅÙ²ÈÂ²¤ÈÊÌµï¤·»Ï¤á¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢G¤«¤é¤ÎÊÖ¶â¤Î°ìÉô¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢Êì¤ÈÆ±µï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿·»¤Ï¡¢G¤ò¿®¶Ä¤¹¤ëÊì¤ËÅÜ¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ÈÄíÆâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¤ËÂÐ¤·¤Æ»þ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Êì¤ÎG¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®¶ÄÅù¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Êì¡¢·»µÚ¤ÓËå¤È¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢·»¤Ï¡¢Ê¿À®27Ç¯¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢·»¤Î»à¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢·»¤ÎÁòµ·¤ÎºÝ¡¢G¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¤ÆG¼°¤Îµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢·»¤Î¼«»à¤ËÂÐ¤·¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤ò¼õ¼è¿Í¤È¤·¤Æ¼«¿È¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¡¢¼«»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢·»¤Î»à¸å¤«¤é¡¢Êì¤äËå¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ê3¡Ë G¤Ï¡¢Æ±Ç¯¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢G¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼«»¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÌÈÀÕ´ü´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ëÊ¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ëº¢¡¢Êì¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Êì¤¬¡¢·»¤¬À¸Á°¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏG¤«¤é¤ÎÊÖ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·»¤ÏÊì¤¬²áµî¤Ë¸¥¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Å·¹ñ¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊì¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏG¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¡¢G¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢G¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¡¢¡Ö°ìÌðÊó¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤À¡×¤Ê¤É¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê4¡Ë Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯¡Ê2018Ç¯¡Ë7·îº¢¡¢G¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ÈºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»ý¤Á²¬»³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ê2019Ç¯¡Ë10·îº¢¤Ë¤â¡¢G¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Ð±êÉÓ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê5¡Ë Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢G¤Î´´Éô¤ò³Î¼Â¤Ë½±·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Æ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ2Ç¯¡Ê2020Ç¯¡Ë10·îº¢¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤«¤é½Æ¤Î¹ØÆþ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¼êÀ½½Æ¤ä¹õ¿§²ÐÌô¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Âè3¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¸¶ºàÎÁ¤ò¼«¤éÄ´Ã£¤·¤¿¤ê¡¢»î¼Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼êÀ½½Æ¤Î²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼êÀ½½ÆµÚ¤ÓÂçÎÌ¤Î¹õ¿§²ÐÌô¤òÀ½Â¤¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤â±Æ¶Á¤·¡¢Èï¹ð¿Í¤¬É¸Åª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëG¤Î´´Éô¤¬¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍèÆü¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê6¡Ë Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë6·îº¢¡¢G¤Î´´Éô¤¬ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ö¸åÅª¤ËÃÎ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î10Æü¤ËG¤Î´´Éô¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¼«¿È¤Î½±·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê´´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±Ç¯6·î¾å½Ü¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¼êÀ½½ÆÅù¤ÎÀ½Â¤ÈñÍÑ¤Ë¤è¤ëÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼êÀ½½Æ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿µó¶ç¡¢½±·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î½é½Üº¢¡¢Èï³²¼Ô¤¬»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç²¬»³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢G¤Î´´Éô¤¬¤¤¤ÄÍèÆü¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤«¤Ä¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¼«¿È¤¬´õË¾¤¹¤ëG¤Î´´Éô¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢º£¤ä¤ëÊý¤¬¤è¤¤¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¡¢Èï³²¼Ô¤Î½±·â¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÈG¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤éÎ¾¼Ô¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤³¤È¤òG¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ëº¢¡¢G¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¹Ô»ö¤ËÈï³²¼Ô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î¸µ¼óÁê¤È¤ÎÎ©¾ì¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢G¤¬¼Ò²ñ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤Î»ëÄ°°Ê¹ß¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÉ¸Åª¤Î°ì¿Í¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê7¡Ë Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë7·î7ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Èï³²¼Ô¤Î½±·â¤¬G¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤«¤éÀ¸¤¸¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢G¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤¬Æþµï¤¹¤ë¥Ó¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡ÊÈ½¼¨Âè4¤ÎÈÈ¹Ô¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±ÆüÆüÃæ¡¢²¬»³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èï³²¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢²¬»³¤«¤é¼«Âð¤Øµ¢¤ëÅÓÃæ¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÍâÆü¡ÊÆ±·î8Æü¡Ë¡¢ÆàÎÉ¤Ë±þ±ç±éÀâ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤Î½±·â¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Æ±·î8Æü¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
2 °Ê¾å¤Î»ö¾ðÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡Ë ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éã¤¬¼«»à¤·¡¢·»¤¬½ÅÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢G¤ËÆþ¿®¤·¤¿Êì¤Î³Æ¼ï¸ÀÆ°¤ä¡¢¤³¤ì¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ö¤Î·ã¤·¤¤ëÚ¤¤¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç°ÂÂ©¤Î¾ì½ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·Åù¤âÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¼«ÂÎ¤ÏÉÔ¶ø¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¡¢À®¿Í¤ä½¢¿¦Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÀ³ÊÅù¤â°ì°ø¤È¤Ê¤ê¡¢Êì¤Î¿®¶ÄÅù¤ò½ä¤Ã¤ÆëÚ¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤ä·»¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¹½ÃÛ¡¦°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¡¢·»¤Î¼«»à¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ËÊì¤«¤é·»¤Î¼«»à¤ËÂÐ¤¹¤ëÂª¤¨Êý¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿º¢°Ê¹ß¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆG¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ËÅ¾¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÈï¹ð¿Í¤ÎÎ©¾ì¡¦À¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÁê±þ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÍý²ò¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¡¢Êì¤äËå¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÎG¤Ø¤ÎÆþ¿®¤Ë¤è¤ê²ÈÄí¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÌäÂêÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢G¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÊÛ¸î»ÎÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï ¤æ¤ë½¡¶µÆóÀ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤«¤é¤â¡¢¿Æ¤Î½¡¶µ¿®¶Ä¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»ùÆ¸µÔÂÔ¤¬À¸¤¸ÆÀ¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¿®¶Ä¤Ëº¬º¹¤·¤¿Êì¤Î³Æ¼ï¸ÀÆ°¤ä²ÈÂ²´Ö¤ÎëÚ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¼«»à¤ò´Þ¤á¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤Î»à¤ËÊ£¿ô²ó¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢ÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»öÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤ä¡¢¶öÁ³¤Ë±¿Ì¿¤ò¸«½Ð¤¹·¹¸þÅù¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Â¾¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö»à¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¤ò°ìÄêÄøÅÙÄã²¼¤µ¤»¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀÄÇ¯´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³Æ¼ïÂÎ¸³¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤ä»×¹Í·¹¸þÅù¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤¬ËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤ä±ó°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê2¡Ë ¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢G¤ä¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ä»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë»¦¿Í¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½½ÆÅù¤ÎÀ½Â¤¤ò·×²è¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×·èÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯Ç§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Þ¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢È½¼¨Âè1¤ÎÈÈ¹Ô¤ËÃå¼ê¤·¤¿ÎáÏÂ2Ç¯12·îº¢¤Ë¤Ï´û¤Ë40Âå¤ò·Þ¤¨¡¢¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Ò²ñÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÁê±þ¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÉÔ¶ø¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤«¤Ä½½Ê¬¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¼«¿È¤â¡¢·»¤Î»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤½¤Î¾×·â¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¤éÂ¾¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ÎÈ¿¼Ò²ñÀ¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¹ð¿Í¤¬À¾Âç»û»ö·ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢G¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÊ£¿ô²ó¤¦¤«¤¬¤¦¤â¼Â¹Ô¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢½Æ¤òÂè»°¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡¢G¤Î´´Éô¤ÎÍèÆü¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡¢²¬»³¤Ç¤ÎÈï³²¼Ô¤Î½±·â¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î¡¢ÌÜÅªÃ£À®¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¡¢»¦¿ÍÅù¤ÎÈÈ¹Ô¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢»¦¿ÍÅù¤ÎÈÈ¹Ô¤òÃÇÇ°¤»¤º¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤ò¼«¤éÁªÂò¤·¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ëµ¡²ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤òÀµÅö²½¤·¡¢Â¾¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢³Æ»þÅÀ¤ÎÈï¹ð¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤ÇÈï³²¼Ô¤ò½±·âÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾åµ1¡Ê5¡Ë¡Ê6¡Ë¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¡ÖG¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤ÏG¤Î´´ÉôÅù¤Î½±·â¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯7·î½é½Üº¢¡¢Èï³²¼Ô¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤òÈï³²¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â±ó°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¤½¤ÎÅö»þ¤Î¼«¸Ê¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢G¤Î´´Éô¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¡¢½±·â¤Î¼Â¹Ô¤ò¤³¤ì°Ê¾åÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡¢¼«¿È¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î½±·â¤ò·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤È¤è¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï»¦³²¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÅÙ¤Ï²¿¤é¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈï¹ð¿Í¤ÎÃ»ÍíÅª¤Ç¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê°Õ»×·èÄê²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
°Ê¾å¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò½ä¤ë·ã¤·¤¤³ëÆ£¤äG¤ËÂÐ¤¹¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æâ¿´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì¤é¤ò·òÁ´¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹çË¡Åª¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È¿¼Ò²ñÀ¤ÎÂç¤¤¤»¦¿ÍÅù¤Î¼êÃÊ¤òÁªÂò¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¼«¿È¤¬·èÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤Î²áÄø¤Ë¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤ÎÉÔ¶øÀ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
3 ¾®³ç
°Ê¾å¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬Èï¹ð¿Í¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤ä»×¹Í·¹¸þÅù¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤¬À¾Âç»û»ö·ï¤ò´Þ¤àËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ÎÇØ·Ê¤ä±ó°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¼«¿È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Î°Õ»×·èÄê²áÄø¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÈóÆñ¤¬ÂÅÅö¤·¡¢¤³¤ÎÅÀ¤ËÈï¹ð¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÊÛ¸î¿Í¤Î°ìÀÚ¤Î¼çÄ¥ÆâÍÆ¤ä³Æ¾Ú¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò´Þ¤à´Ø·¸¾Úµò¤ÎÆâÍÆÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¯¼à¤à¤Ù¤Í¾ÃÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè5 ¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ð¾õ´Ø·¸»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Åö¸øÈ½Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»Ý¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹ÔÅö»þ¤Î¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤äÇ§¼±Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î¨Ä¾¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Î´í¸±À¤ä¡¢Èï³²¼Ô1Ì¾¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢½½Ê¬¤ÊÈ¿¾Ê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ»ö¾ðÅù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äÀ¸³èÎò¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ°²Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎºÆÈÈ²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Î½ÅÂçÀÅù¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÎÌ·º¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤É¤Î»ö¾ð¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Âè6 ·ëÏÀ
ËÜ·ï¤Ç¤ÏÈ½¼¨Âè5¤Î1¤¬ºÇ¤â½Å¤¤ºá¡Ê½èÃÇºá¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ·ï¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤·º¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±»ö·ï¤ÈÎà·¿¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂ¾¤Î»ö°Æ¤ÎÎÌ·ºÊ¬ÉÛ¤Î¾õ¶·Åù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ±Îà·¿¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÎÌ·ºÊ¬ÉÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢½Æ´ïÎà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÎÌ·º¤¬½Å¤¯¤Ê¤ëÊý¸þ¤Î°ø»Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡»¡´±¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢È¯¼Íºá¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ç¤Ï¡¢Áê±þ¤Ë½Å¤¤ÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½Æ´ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±È¯¼Íºá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½Æ´ï¤¬¸ø¶¦¤ÎÀÅ²º¤ä°ÂÁ´¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°±Æ¶Á¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ·ïÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÀ¾Âç»û»ö·ï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎÄ°½°µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¼þÊÕ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëËÜ·ïÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¹Ô°ÙÂÖÍÍ¤Î°¼ÁÀµÚ¤Ó´í¸±À¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Â¾¤Î»ö·ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÃø¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¾Âç»û»ö·ï¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æ±Îà·¿¤Î»ö°Æ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½Å¤¤ÉôÎà¤ËÂ°¤¹¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î³ÆÈÈ¹Ô¤Î´í¸±ÀµÚ¤Ó·×²èÀ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Èï¹ð¿Í ¤Î°Õ»×·èÄê²áÄø¤Ë¶¯¤¤ÈóÆñ¤¬ÂÅÅö¤¹¤ë¤³¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ï¡¢ËÜ·ï³ÆÈÈ¹Ô¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼à¤à¤Ù¤Í¾ÃÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾È¤é¤·¤ÆÌµ´üÄ¨Ìò¤¬ÁêÅö¤Ê»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾Úµò¾å¸½¤ì¤¿»ö¾ð¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢ÅöºÛÈ½½ê¤Î¾åµÎÌ·º¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë»ö¾ð¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê¾å¤Î»ö¾ðÅù¤òÁí¹ç¹ÍÎ¸¤Î¾å¡¢¼çÊ¸¤ÎÎÌ·º¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡üºá¤È¤Ê¤ë¤Ù¤»ö¼Â¡ÊÍ×»Ý¡Ë
Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ë¡Äê¤Î½ü³°»öÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢
Âè1 ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÎáÏÂ2Ç¯12·î20Æüº¢¤«¤éÎáÏÂ4Ç¯7·î8Æüº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆàÎÉ»Ô½êºß¤ÎÅö»þ¤ÎÈï¹ð¿ÍÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÂ°Åû¡¢¶âÂ°À¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢ÌÚºà¡¢¥Æ¡¼¥×¡¢ÇÛÀþ¥³¡¼¥ÉÅù¤òºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥ë¡¢ËüÎÏÅù¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½ÆË¤¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½3½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½ÆÅù6Ãú¤òÀ½Â¤¤·
Âè2 ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÎáÏÂ3Ç¯2·î27Æüº¢¤«¤éÎáÏÂ4Ç¯3·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ë»À¥«¥ê¥¦¥à¡¢Î²²«µÚ¤ÓÌÚÃº¤òº®¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢²ÐÌôÎà¤Ç¤¢¤ë¹õ¿§²ÐÌôÌó2251.22¥°¥é¥à¤òÀ½Â¤¤·
Âè3 ÆàÎÉ¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÎáÏÂ3Ç¯12·î12Æü¤«¤éÎáÏÂ4Ç¯6·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢8²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆàÎÉ»Ô½êºß¤ÎA»ñºàÃÖ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯µÚ¤Ó²ÐÌô¤¬ÁõÅ¶¤µ¤ì¤¿¼êÀ½5½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½ÆÅù3Ãú¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ±½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥Ù¥Ë¥ä¹çÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¤â¤Ã¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç²ÐÌôÎà¤òÇúÈ¯¤µ¤»
5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á°µA»ñºàÃÖ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°µ¼êÀ½5½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½ÆÅù3Ãú¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤³¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁ°µ¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯µÚ¤Ó²ÐÌô¤È¶¦¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ½ê»ý¤·
Âè4 ÎáÏÂ4Ç¯7·î7Æü¸áÁ°3»þ58Ê¬º¢¡¢ÉÔÆÃÄê¼ã¤·¤¯¤ÏÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ»Ô½êºß¤Î³ô¼°²ñ¼ÒB½êÍ¤ÎC¥Ó¥ëÅìÂ¦Ï©¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¥Ó¥ë1³¬½ÐÆþ¸ý¥É¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½ê·È¤Î¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯¤ò1²óÈ¯¼Í¤·¡¢Æ±¥Ó¥ë¤Î³°ÊÉÅù¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¤ÆÂ»²õ¤·¡ÊÂ»³²³Û92Ëü4000±ß¡Ë
Á°µÂè4¤Î1µºÜ¤ÎÆü»þ¾ì½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°µ¼êÀ½4½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1Ãú¤ò¡¢¤³¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁ°µ¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯µÚ¤Ó²ÐÌô¤È¶¦¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ½ê»ý¤·
Âè5 ÎáÏÂ4Ç¯7·î8Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬º¢¡¢ÉÔÆÃÄê¼ã¤·¤¯¤ÏÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤ÎÍÑ¤Ë¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ëÆàÎÉ»ÔÊ£¹ç»ÜÀßÅìÂ¦Ï©¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢D¡ÊÅö»þ67ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¡¢½ê·È¤Î¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¤½¤Îº¸¾åÏÓÅù¤ËÌ¿Ãæ¤µ¤»¡¢¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Æü¸á¸å5»þ3Ê¬º¢¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¿Í¤òº¸¾åÏÓÉô¼ÍÁÏ¤Ë¤è¤ëº¸±¦º¿¹ü²¼Æ°Ì®Â»½ý¤Ë´ð¤Å¤¯¼º·ì¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·
ÎáÏÂ4Ç¯7·î8Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬º¢¡¢Á°µÂè5¤Î1µºÜ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßÅìÂ¦Ï©¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°µ¼êÀ½2½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1Ãú¤ò¡¢¤³¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁ°µ¶âÂ°ÀÃÆ´Ý¿ôÈ¯µÚ¤Ó²ÐÌô¤È¶¦¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ½ê»ý¤·
Âè6 ÎáÏÂ4Ç¯7·î8Æü¡¢Á°µÂè1µºÜ¤ÎÅö»þ¤ÎÈï¹ð¿ÍÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ý½ÆÅù¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½3½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1Ãú¤ò¡¢¤³¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¶âÂ°ÀÃÆ´Ý3È¯µÚ¤Ó²ÐÌô¤È¶¦¤ËÊÝ´É¤·¤Æ½ê»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ý½ÆÅù¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½5½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½ÆÅù4Ãú µÚ¤Ó½ÆË¤Åù¡Ê·ý½ÆÅùµÚ¤ÓÎÄ½Æ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¼êÀ½6½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1Ãú¤ò½ê»ý¤·
Á°µÂè2µºÜ¤Î¹õ¿§²ÐÌô¤Î¤¦¤ÁÌó2248.9¥°¥é¥à¡ÊÁ°µÂè2µºÜ¤Î¹õ¿§²ÐÌôÌó2251.22¥°¥é¥à¤«¤é¡¢Á°µÂè6¤Î1µºÜ¤Î¼êÀ½3½Æ¿È¥Ñ¥¤¥×½Æ1Ãú¤ËÁõÅ¶¤µ¤ì¤¿Ìô¤¤ç¤¦Æâ¤ËºßÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¹õ¿§²ÐÌôÌó2.32¥°¥é¥à¤ò½ü¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£