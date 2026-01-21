スキージャンプ・丸山希選手

オリンピックでの金メダルに向けて弾みを付けました。

下高井郡・野沢温泉村出身でスキージャンプの丸山希選手がきのう夜、山形県で行われたワールドカップ第19戦で優勝！

今シーズン6勝目を挙げました。

地元・長野県で過ごした後迎えたワールドカップスキージャンプ女子の蔵王大会。

今シーズンここまで5回優勝し、オリンピック日本代表にも選ばれた野沢温泉村 出身で「北野建設」に所属する27歳の丸山希選手が出場しました。

迎えた1本目のジャンプ。

「100メートル」を超える圧巻の大ジャンプを見せ、トップに立ちます。

続く、2本目。

低い姿勢から力強く飛び出した丸山選手。

「92.5メートル」で笑顔の着地。

「わぁ～！！」

合計「222.5点」で優勝し、今シーズン6勝目を挙げました。

丸山希選手
「日本シリーズ初戦で勝つことが出来てすごくうれしいです。チームジャパンのみんなが下で待っていてくれてすごくうれしかったですしみんなが待っていてくれたことで心強くきょうも飛ぶことができました」

今シーズン好調の理由のひとつは、新たに取り組む深く沈んだ低い姿勢にあります。

１月、丸山選手が語っていたのは『足の裏』の感覚です。

丸山希選手
「この夏から足の裏のポジションを見直し始めてそのトレーニングも少しずつ生きてきているかなと思います。これまではぼんやり全体に乗っていればいいやっていう感覚からしっかり足の裏に体重が落ちているというのを分かるようになったかなとは思います」

その結果、より低い姿勢で滑走するためスピードが上がり飛距離のアップにつながっているという丸山選手のジャンプ。

金メダルの期待がかかるミラノコルティナオリンピックの開幕まであと「16日」です。