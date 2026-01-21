¡Ú Snow Man ¡ÛÌÜ¹õÏ¡¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Á°Æü¤Ë ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çà·èµ¯½¸²ñá ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡¢À®Ä¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤·¤è¤¦¡×
Snow Man¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡¢´äËÜ¾È¤µ¤ó¤¬¡ØSnow Man 1st POP-UP¡ÙÅìµþ³«ºÅ µ¼ÔÈ¯É½¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man ¡ÛÌÜ¹õÏ¡¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Á°Æü¤Ë ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çà·èµ¯½¸²ñá ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡¢À®Ä¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤·¤è¤¦¡×
°¤Éô¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ÇPOP-UP¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¡£¤Ë¤ï¤«Àã¤¬»¶¤é¤Ä¤¯Í½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Snow Man¤Î¤³¤È¤òÅìµþ¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È°§»¢¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬à¡Ö¤Ë¤ï¤«Snow Man¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡©á¤È¶±¤¨¤¿´é¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ëSnow Man¤ÎÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¿§¤ó¤ÊÇò¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Çò¤Ã¤Æ200¿§°Ê¾å¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤èá¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸þ°æ¤µ¤ó¤Ïà¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¡ªá¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢µÜ´Ü¤µ¤ó¤Ïà¡Ê¼«Ê¬¤È¡ËÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æüá¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÅú¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤µ¤Ã¤¡Ö¿ä¤·¿ÇÃÇ¡×¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡ªËè²ó¥é¥¦¡¼¥ë¤¬½Ð¤Þ¤¹á¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü1·î22Æü¤ÏSnow Man¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¡£5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿¼ß·¤µ¤ó¤Ïà½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤òÂô»³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢POP-UP¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ê5Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ïà¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎPOP-UP¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÁÔÂç¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ç¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×¤Ë6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Êá¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¸þ°æ¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬à¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤Ï¡©á¤ÈÈ¿±þ¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ïà¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦á¤È¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏàÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡Áá¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ïà¤á¤á¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Á°¤ÎÆü¤Ë¡¢³§¤Ç·èµ¯½¸²ñ¤ò¤·¤¿¡£¤á¤á¤«¤é¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡¢³§¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤·¤è¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤ËÇ³¤¨¤Æ¤Æ¡£¤Ü¤¯¤â¤á¤Ã¤Á¤ãµíÆý°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´äËÜ¤µ¤ó¤Ïà¤µ¤Ã¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡Ö²áµîºÇ¶¯´¨ÇÈ¤¬¤¯¤ë¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£Snow Man¤â¡Ö²áµîºÇ¶¯¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¡¢Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÖSnow Man¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤á¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û